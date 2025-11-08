227 مليون درهم صافي أرباح «تعاونية الاتحاد» في 3 أشهر

أعلنت «تعاونية الاتحاد»، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025، مسجلة إجمالي دخل بلغ 1.7 مليار درهم بارتفاع نسبته 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح قبل الضرائب 251 مليون درهم بزيادة 6% على أساس سنوي، في حين وصلت الأرباح بعد الضرائب إلى 227 مليون درهم بنمو 7%.

وأفادت «التعاونية» في بيان، بأن الربع الثالث شهد أعلى مبيعات في تاريخها منذ الإدراج في سوق دبي المالي، مدفوعة بالنمو القوي في قاعدة العملاء وتوسّع خدماتها الرقمية والميدانية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«التعاونية»، محمد الهاشمي: «شهدنا خلال الربع الثالث نمواً لافتاً في عدد العملاء النشطين بنسبة 19%، وزيادة في عدد العملاء الجدد بنسبة 66% على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 27%»، مشيراً إلى أن «التعاونية» واصلت الاستثمار في تطوير متاجرها وبنيتها التحتية، حيث تم افتتاح أربعة متاجر جديدة وتجديد وتحديث وتطوير أربعة أخرى خلال العام الجاري، فضلاً عن إطلاق أول متجر تقليدي بخدمة الاشتراك في إمارة دبي، وتوسيع حلول الدفع الذاتي والمحمول في متاجر التعاونية «ادفع وانطلق» و«امسح وانطلق».

وأضاف أن برنامج الولاء «تميّز» حقق معدلات عالية في نسبة المستخدمين على مستوى الدولة، بنسبة وصلت إلى 87% من المستخدمين النشطين.

ولفت الهاشمي إلى أن نسبة التوطين في «التعاونية» وصلت إلى 38% حتى الآن، مؤكداً أن «التعاونية» تدعم رؤية الدولة في الاهتمام بالعنصر النسائي وتنصيب المرأة مناصب قيادية، حيث بلغت نسبة العنصر النسائي في المناصب القيادية بـ«التعاونية» 25%.