«اتحاد المصارف»: حلول التمويل المبتكرة ضرورة لتطوير التجارة العالمية

شدّد اتحاد مصارف الإمارات على أهمية تطوير حلول مبتكرة للتمويل من أجل دعم التجارة العالمية التي تشهد العديد من التحديات، وذلك بالتوافق مع الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تركّز على تسهيل حركة التجارة العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك، خلال مشاركة الاتحاد في نقاش مائدة مستديرة عن «مستقبل التمويل والتجارة عبر الحدود تحت عنوان: حلول بلا حدود»، بالتعاون مع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت» و«آسيا هاوس»، المركز العالمي المتخصص في تعزيز الحوارات بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

وناقش صناع قرار ومسؤولون تنفيذيون لمؤسسات مصرفية ومالية وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمو حلول تسهيل التجارة وسلاسل التوريد، التطوّرات في مجال المدفوعات والتمويل عبر الحدود، واستكشاف الحلول المبتكرة التي تعزّز السرعة والشفافية والأمان في حركة التدفقات المالية العالمية.

وشكّل الحدث منصة رئيسة لمناقشة التحوّل الرقمي، والتكامل بين الأنظمة المالية، وتوحيد الأطر التنظيمية، والابتكار التكنولوجي، باعتبارها عناصر أساسية لدفع الكفاءة والمرونة في التجارة العالمية والتمويل.

وقال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات، جمال صالح: «تقوم دولة الإمارات بدور محوري في التجارة العالمية والحلول التمويلية المتطورة كونها تمثل مركزاً مالياً ومصرفياً عالمياً وحلقة وصل أساسية في سلاسل الإمداد الدولية».

وأضاف: «مع الجهود المستمرة لمصرف الإمارات المركزي في بناء منظومة مالية مترابطة تدعم التجارة والاستثمار والابتكار، نحرص في اتحاد المصارف على تقوية الشراكات مع المؤسسات العالمية مثل (سويفت) و(آسيا هاوس) لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة، من أجل تطوير حلول مستقبلية تُسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية والأمان في المعاملات المالية عبر الحدود»، مشيراً إلى أن «سويفت» تتيح التواصل وتبادل المعلومات المالية في بيئة آمنة وموثوقة لأكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في 200 دولة، ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية.