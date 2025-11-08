«الصناعة» تكشف عن فرص استثمارية بـ 168 مليار درهم

عرضت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025)، الذي اختتم أعماله أول من أمس، فرصاً استثمارية نوعية لتصنيع أكثر من 4800 منتج محلياً، بقيمة إجمالية تبلغ 168 مليار درهم، إلى جانب تسليط الضوء على حلول تمويلية تنافسية بقيمة 40 مليار درهم للسنوات الـ10 المقبلة، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية والبنوك الوطنية.

وركزت الوزارة في الحدث الأبرز عالمياً في قطاع الطاقة، على استعراض الممكنات والحوافز المقدمة للمستثمرين والشركات والموردين تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات».

وقال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، إن قطاع النفط والطاقة، لاسيما البتروكيماويات، يمثل أحد القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى التركيز خلال هذه المشاركات على نقل التجربة الصناعية الوطنية والممكنات والحوافز تحت مظلة «اصنع في الإمارات»، وعرض المميزات التي تقدمها دولة الإمارات للمستثمرين الصناعيين وأصحاب الأفكار، واستعراض جهود تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات الصناعية، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، وصولاً إلى دعم تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

وأضاف السويدي، أن تكامل الجهود ضمن مبادرة «اصنع في الإمارات» أسهم في رفع مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني بنسبة 62%، وزيادة قيمة الصادرات الصناعية بنسبة 68%.

ولفت إلى تكامل الجهود بين الوزارة وشركائها في القطاعين الحكومي والخاص، ما أسهم في تعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع إسهام الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتعزيز منظومة الجودة والمواصفات، وتسريع تبنّي التكنولوجيا المتقدمة «الصناعة 4.0»، وزيادة الصادرات الصناعية، وجذب المستثمرين في القطاع الصناعي.