«ديوا» تعزّز المهارات القيادية للموظفات

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الدفعة الرابعة من برنامج «لها - سفيرات الهيئة»، الذي تنظمه بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكيّة، تحت عنوان «المرأة تصنع الغد: رؤية تتجاوز الحاضر».

وذكرت الهيئة في بيان أمس، أنه على مدار تسعة أشهر، ستنخرط 25 موظفة من موظفات الهيئة في سلسلة من ورش العمل التفاعلية والدورات التدريبية المتخصصة التي يقدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين في جامعة حمدان بن محمد الذكية، وتركّز على محاور متعددة أبرزها: تعزيز مهارات القيادة التحويلية، والاتصال الفعّال، وإدارة التغيير، إضافة إلى الذكاء العاطفي في بيئة العمل، والابتكار المؤسسي.