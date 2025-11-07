"أراضي دبي" تتلقى 798 شكوى عقارية وتخالف 51 جهة خلال أكتوبر

تعاملت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مع 798 شكوى عقارية خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأظهرت النشرة الرقابية الشهرية التي أصدرتها الدائرة اليوم، توجيهها 51 مخالفة عقارية ضد جهات لم تلتزم بالتشريعات.

وألزمت الدائرة 417 منشأة عقارية بتصحيح أوضاعها بعد ضبط مخالفات إعلانية، ووجهت 26 ملاحظة لعدم الالتزام بشروط الإعلانات العقارية.

واتخذت إجراءات لحماية الخصوصية بعد تلقيها 517 بلاغاً عن مكالمات غير مرغوب بها.

وأجرى مفتشو الدائرة 100 زيارة ميدانية للتحقق من التزام الشركات بمعايير المهنة العقارية.