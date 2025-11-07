أمازون الإمارات تطلق تخفيضات 11.11 مع ملايين العروض المميزة مع خدمة توصيل فائقة السرعة وخصومات حصرية لأعضاء "برايم"

أعلنت أمازون الإمارات عن إطلاق مجموعة من العروض المميزة في فعالية التخفيضات 11.11 لهذا العام، لتتيح للعملاء فرصة الاستفادة من ملايين العروض وفرص أكبر للتوفير، بالإضافة إلى خدمات توصيل أسرع من أي وقت مضى مع خدمة التوصيل في غضون دقائق للمستلزمات اليومية عبر خدمة "أمازون ناو" والتوصيل خلال ساعتين لآلاف المنتجات. تتوفر مجموعة من عروض 11.11 المبكرة حالياً على www.amazon.ae/double11، على أن تنطلق مجموعة أكبر من العروض المميزة للعملاء من 7 وحتى 12 نوفمبر. وستضم الفعالية عروضاً مميزة على منتجات من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية في جميع الفئات، من المستلزمات اليومية والأزياء إلى الإلكترونيات ومستلزمات المنزل والمطبخ ومنتجات التجميل وأجهزة أمازون، إضافة إلى خصومات من "أمازون بازار"، وعروض إضافية على منتجات من أمازون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا عبر متجر أمازون العالمي.

ويمكن لأعضاء "برايم" الاستفادة من توفير حصري طوال فترة التخفيضات، والاستمتاع بخدمة التوصيل المجاني لطلبات "أمازون ناو" التي تزيد قيمتها عن 25 درهماً إماراتياً، وخدمة التوصيل خلال ساعتين للطلبات التي تزيد قيمتها عن 100 درهم إماراتي. ويمكن للجميع الانضمام إلى برنامج "برايم" للاستمتاع بمزايا التسوق والترفيه طوال العام، بما في ذلك خدمة التوصيل في نفس اليوم أو اليوم التالي، وخدمة التوصيل الدولي المجاني، إلى جانب التسوق من "أمازون فرش" والاشتراك المجاني في خدمة "ديليفرو بلس" و"برايم فيديو" و"ألعاب الفيديو من برايم"، عبر زيارة www.amazon.ae/prime والاشتراك في عضوية برنامج "برايم" مقابل 16 درهماً شهرياً أو 140 درهماً للاشتراك السنوي للاستفادة القصوى من مزايا التوفير خلال فعاليات التسوق والترفيه طوال العام.

وبهذه المناسبة، قال ستيفانو مارتينيلي، نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إننا نتجه نحو واحدة من أكثر فترات التسوق تشويقاً في السنة، وقد شهدت خدمة "أمازون ناو" نمواً بنسبة 40% شهرياً في الطلبات اليومية، مع تضاعف معدل تسوق أعضاء "برايم" منذ إطلاق خدمة التوصيل خلال 15 دقيقة. ومن المتوقع أن تشكل تخفيضات 11.11 هذا العام الفعالية الأكبر لدينا حتى الآن مع إضافة خيارات توصيل أسرع وقيمة استثنائية من خلال متجر الـ 10 دراهم من "أمازون بازار"، إلى جانب ملايين العروض على منتجات من العلامات التجارية المحلية والعالمية المفضلة لدى العملاء."

السرعة تلتقي بالتوفير: خيارات إضافية لتوصيل أسرع للطلبات

تتيح خدمة "أمازون ناو" توصيل طلبات المستلزمات اليومية في غضون دقائق في معظم المناطق الرئيسية في دبي، وأبوظبي، والشارقة. سواء احتاج العملاء لمواد غذائية يومية أو توصيل سريع للمستلزمات منزلية في اللحظات الأخيرة، بإمكانهم الاعتماد على سرعة توصيل أمازون بشكل يلائم أسلوب حياتهم، حيث تتوفر أيضاً خدمة التوصيل خلال ساعتين لآلاف المنتجات الأخرى، إضافة إلى خدمتي التوصيل في نفس اليوم أو في اليوم التالي، مما يمنح العملاء مرونة في اختيار وقت استلام طلباتهم.

عروض فعالية تخفيضات 11.11 على Amazon.ae

فيما يلي لمحة عن أبرز العروض التي لا ينبغي تفويتها خلال تخفيضات 11.11 السنوية:

"أمازون ناو" - توصيل خلال 15 دقيقة للمستلزمات اليومية والفواكه والخضروات الطازجة والمواد الغذائية

• تخفيضات تصل إلى 50% على مستلزمات المنزل من علامات تجارية تشمل "اريال" و"برسيل" و"فاين" و"اومو".

• تخفيضات تصل إلى 50% على منتجات العناية بالأطفال من علامات تجارية تشمل "بامبرز" و"بيبي جوي" و"هاجيز" و"فيليبس" و"أفنت" و"نوبي" و"نوك" و"تومي تيبي" و"موستيلا".

• تخفيضات تصل إلى 50% على مستلزمات الترطيب والمكملات الغذائية من علامات تجارية تشمل "اوبتيموم نيوتريشن" و"هيومانترا" و"ثورن" و"صن شاين نيوتريشن" و"نيوسل".

• تخفيضات تصل إلى 40% على المياه والمشروبات الغازية والقهوة والشاي من علامات تجارية تشمل "نسكافيه" و"بيرييه" و"إيفيان" و"ريد بول" و"فيجي" و"تانج" و"ليبتون" و"بيبسي" و"كوكاكولا".

• تخفيضات تصل إلى 40% على الفواكه والخضروات الطازجة بما في ذلك توت "دريسكولز" الأزرق والفراولة وموز "ديلمونتي" والأوراق الخضراء الطازجة والفواكه والخضروات العضوية.

• تخفيضات تصل إلى 40% على المستلزمات الأساسية من علامات تجارية تشمل "ماجي" و"رينبو" و"ريو ماري" و"ليز".

• تخفيضات تصل إلى 25% على اللحوم والمأكولات البحرية من علامات تجارية تشمل "اليوم" و"ساديا" و"فريش تو هوم".

• تخفيضات تصل إلى 20% على منتجات الألبان والمخبوزات من علامات تجارية تشمل "الروابي" و"مرموم" و"لوزين" و"ياومي" و"ندى".

الرياضة

يمكن للعملاء شراء جميع مستلزمات اللياقة البدنية والرياضة على amazon.ae/30x30 والمشاركة في أنشطة أمازون المميزة في قرية "دي بي ورلد 30×30 للياقة" في "كايت بيتش" بدبي ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة المستمرة حتى 30 نوفمبر. كما يمكن للزوار اختبار سرعتهم ورشاقتهم في منطقة "أمازون ريباوندر"، وتجربة عجلة التحدي، وإكمال تحديات مثيرة مدتها 15 ثانية للفوز بجوائز حصرية وهدايا مميزة وخصومات.

• تخفيضات تصل إلى 60% على معدات رياضية مثل الأثقال والمضارب وإكسسوارات الجولف ومستلزمات الغطس من علامات تجارية تشمل "إيفرلاست" و"برو ايرون" و"كريسي" و"نوكس" و"كالاواي" و"أديداس".

• تخفيضات تصل إلى 50% على الملابس الرياضية من علامات تجارية تشمل "نايكي" و"أندر آرمر" و"أديداس" و"ارينا" و"بوما" و"كولومبيا" و"سبيدو".

• تخفيضات تصل إلى 40% على معدات اللياقة البدنية من علامات تجارية تشمل "سكاي لاند" و"سبيراكس" و"سبيديانس" و"باور ماكس".

• تخفيضات تصل إلى 30% على قوارير وأكواب المياه من علامات تجارية تشمل "ستانلي" و"كاميل باك" و"هايدرو فلاسك".

• تخفيضات تصل إلى 25% على أجهزة تتبع اللياقة البدنية من علامات تجارية تشمل "ووب" و"أورا" و"جارمين".

"أمازون بازار" - تسوق عبر الضغط على أيقونة "بازار" في تطبيق أمازون للهواتف المحمولة أو زيارة Amazon.ae/bazaar

• تخفيضات تصل إلى 50% على جميع المنتجات عند استخدام الرمز BZR50، تطبق الشروط والأحكام.

• العملاء الجدد في "أمازون بازار" يحصلون على خصم إضافي 10% على طلبهم الأول عند استخدام الرمز NTB10، تطبق الشروط والأحكام.

التجميل والعناية الشخصية

• تخفيضات تصل إلى 50% على منتجات العناية بالبشرة من علامات تجارية تشمل "سيرافي" و"سيتافيل" و"يوسيرين" و"نيفيا" و"بيوديرما" و"د. الثيا" و"بيوتي اوف جوسيون" و"انوا" و"ميديكيوب" و"اوباجي" و"ذا اوردينري" و"بيتر توماس روث" و"درانك اليفانت" و"كوس ار اكس" و"فازلين".

• تخفيضات تصل إلى 50% على منتجات العناية بالشعر من علامات تجارية تشمل "كيراستاز" و"لوريال" و"كانتو" و"اوسي" و"افالون" و"افيدا" و"دافينز" و"شوارزكوف" و"جون فريدا" و"شيا مويستشر" و"بيد هيد" و"ميلك شيك" و"بولدوج" و"بانتين" و"غارنييه" و"دوف" و"هيد اند شولدرز" و"هيربل اسنسز".

• تخفيضات تصل إلى 50% على مستحضرات التجميل من علامات تجارية تشمل "كيكو" و"اناستازيا بيفرلي هيلز" و"بوبي براون" و"فينتي" و"ماك" و"رير بيوتي" و"تارت" و"بنفت" و"ويت اند وايلد" و"ميبلين" و"لوريال" و"نيكس" و"اي.ال.اف" و"بورجوا" و"ريميل".

• تخفيضات تصل إلى 50% على العطور من علامات تجارية تشمل "ديور" و"غوتشي" و"جيس" و"دافيدوف" و"كالفن كلاين" و"جوب!" و"هوغو بوس" و"سويس اريبيان" و"رصاصي" و"المجد".

• تخفيضات تصل إلى 40% على أجهزة العناية الشخصية ومجففات الشعر وفرش الأسنان الكهربائية من علامات تجارية تشمل "دايسون" و"فيليبس" و"شارك" و"بابيليس" و"اورال-بي" و"براون" و"ريفلون".

• تخفيضات تصل إلى 40% على مستلزمات العناية الشخصية من علامات تجارية تشمل "كولجيت" و"كرست" و"دوف" و"فيث ان نيتشر" و"اولد سبايس" و"افينو" و"اولويز" و"كير فري" و"ارم اند هامر" و"اورال-بي" و"باث اند بودي وركس" و"د. تيلز" و"جيليت" و"ليسترين" و"سنسوداين".

الأزياء

• تخفيضات تصل إلى 50% على الأزياء والنظارات من علامات تجارية تشمل "لاكوست" و"بوس" و"تومي هيلفيغر" و"دولتشي اند غابانا" و"فيرساتشي" و"جيس" و"بوما" و"كالفن كلاين" و"راي بان" و"كاريرا" و"اوكلي".

• تخفيضات تصل إلى 40% على الساعات والمجوهرات والإكسسوارات من علامات تجارية تشمل "بربري" و"لاكوست" و"تومي هيلفيغر" و"باندورا" و"سواروفسكي" و"بوس" و"كوتش" و"كاسيو" و"سيكو" و"سيتيزن" و"فوسيل".

• تخفيضات تصل إلى 40% على الأحذية من علامات تجارية تشمل "كول هان" و"كلاركس" و"نيو بالانس" و"كروكس" و"اديداس" و"سكيتشرز" و"ريبوك" و"نايكي" و"بوما" و"تومس".

الإلكترونيات والألعاب

• تخفيضات تصل إلى 40% على سماعات الرأس ومكبرات الصوت من علامات تجارية تشمل "مارشال" و"جيه بي ال" و"باناسونيك" و"سونوس" و"ساوندكور" و"فيليبس" و"جابرا".

• تخفيضات تصل إلى 40% على كاميرات المراقبة والإكسسوارات والطائرات بدون طيار من علامات تجارية تشمل "يوفي" و"كانون" و"كوداك" و"سوني" و"فوجي فيلم" و"إي زد فيز" و"دي جيه اي نيو".

• تخفيضات تصل إلى 40% على أجهزة الألعاب والإكسسوارات من علامات تجارية تشمل "بلاي ستيشن" و"نينتندو" و"أسوس" و"ثرست ماستر" و"لوجيتيك".

• تخفيضات تصل إلى 30% على الهواتف الذكية من علامات تجارية تشمل "سامسونج" و"ابل" و"شاومي" و"هونر" و"هواوي" و"نوثينج".

• تخفيضات تصل إلى 30% على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية من علامات تجارية تشمل "ابل" و"سامسونج" و"اتش بي" و"ديل" و"مايكروسوفت" و"لينوفو".

• تخفيضات تصل إلى 30% على الشواحن المحمولة والمحولات والمقابس العالمية من علامات تجارية تشمل "يوجرين" و"انكر" و"بيلكن".

• تخفيضات تصل إلى 30% على أجهزة التلفاز والشاشات من علامات تجارية تشمل "سامسونج" و"ال جي" و"اسوس" و"سوني" و"تي سي ال" و"هايسنس".

• تخفيضات تصل إلى 20% على سماعات الألعاب اللاسلكية وسماعات الواقع الافتراضي من علامات تجارية تشمل "ميتا كويست" و"هايبر اكس".

أجهزة أمازون

• تخفيضات تصل إلى 60% على Ring.

• تخفيضات تصل إلى 29% على Kindle.

المطبخ والمنزل

• تخفيضات تصل إلى 50% على المكانس الكهربائية ومنظفات السجاد من علامات تجارية تشمل "دايسون" و"شارك" و"دريم" و"روبوروك" و"كومفي" و"بلاك اند ديكر" و"بيسيل" و"فيليبس" و"كارشر".

• تخفيضات تصل إلى 50% على آلات صنع القهوة من علامات تجارية تشمل "ديلونجي" و"نسبريسو" و"سيمنز" و"بياليتي" و"نسكافيه".

• تخفيضات تصل إلى 50% على أدوات الطبخ من علامات تجارية تشمل "تيفال" و"جرين بان" و"ترامونتينا" و"برستيج" و"فينود".

• تخفيضات تصل إلى 50% على أجهزة المايكروويف والمقالي الهوائية من علامات تجارية تشمل "فيليبس" و"نينجا" و"بلاك اند ديكر".

• تخفيضات تصل إلى 40% على الأجهزة المنزلية الكبيرة مثل الأفران والثلاجات وغسالات الأطباق والغسالات من علامات تجارية تشمل "سامسونج" و"بوش" و"سيمنز" و"باناسونيك" و"هايسنس".

• تخفيضات تصل إلى 40% على الأجهزة والمنتجات المنزلية من علامات تجارية تشمل "بلاك اند ديكر" و"براون" و"كينوود" و"كيتشن ايد" و"فيليبس" و"مولينكس" و"راسل هوبز" و"جوزيف جوزيف" و"نينجا" و"نوتري بوليت".

• تخفيضات تصل إلى 30% على أجهزة إزالة الرطوبة وتنقية الهواء من علامات تجارية تشمل "ليفويت" و"بلو اير" و"برو بريز".

الألعاب

• تخفيضات تصل إلى 50% على الألعاب والألعاب الترفيهية من علامات تجارية تشمل "بلاي-دوه" و"هاسبرو جيمينج" و"ليجو" و"باربي" و"بوب مارت" و"مونوبولي" و"هوت ويلز" و"مومو بير".

• تخفيضات تصل إلى 50% على ألعاب الهواء الطلق من علامات تجارية تشمل "سيجواي" و"نيرف" و"ريزر" و"ليتل تايكس".

الحيوانات الأليفة

• تخفيضات تصل إلى 40% على طعام وإكسسوارات الحيوانات الأليفة من علامات تجارية تشمل "رويال كانين" و"شيبا" و"بورينا" و"ويسكاس" و"فيليكس ون" و"تريكسي".

• تخفيضات تصل إلى 40% على فرش القطط والإكسسوارات من علامات تجارية تشمل "توماس" و"كاتسان" و"دكتور بت" و"أرم أند هامر" و"تايدي كات" و"كات إت" و"بت ليبرو" و"هارتز".

طرق إضافية لمزيد من التوفير خلال تخفيضات 11.11

• خصومات مصرفية فورية: يمكن للعملاء المتسوقين على موقع Amazon.ae الاستفادة من خصومات إضافية تصل إلى 15% على المشتريات المؤهلة عند الدفع ببطاقات ماستر كارد، وبطاقات بنك أبوظبي الأول الائتمانية، وذلك حسب الشروط والأحكام.

• بطاقات هدايا أمازون: يمكن للعملاء الذين يشترون بطاقة هدايا إلكترونية من Amazon.ae بقيمة 400 درهم الحصول على رصيد يصل إلى 40 درهماً لشراء منتجاتهم المفضلة في تخفيضات 11.11، وذلك حسب الشروط والأحكام.

• تسوق الآن وادفع لاحقاً: يمكن للعملاء على موقع Amazon.aeالاستمتاع بتجربة تسوق سلسة ومريحة وبأسعار مناسبة عبر برنامجي "تابي" و"تمارا" الذين يوفران خياراً مثالياً لتقسيط الدفعات إلى 4 أقساط بدون فائدة، وذلك حسب الشروط والأحكام.

• خطط التقسيط البنكي: يمكن للعملاء في دولة الإمارات الاستفادة من خطط التقسيط بدون فوائد على مشترياتهم المؤهلة، والمتاحة من مجموعة واسعة من الشركاء البنكيين عند إتمام عملية الدفع، مما يتيح لهم دفع قيمة طلباتهم خلال تخفيضات 11.11 على Amazon.ae على شكل أقساط شهرية ميسّرة وأكثر سهولة، وذلك حسب الشروط والأحكام.

تسوّق مستدام

مع العروض المميزة في تخفيضات 11.11 السنوية، يمكن للعملاء أيضاً تبني خيارات أكثر استدامة، والتي تندرج ضمن جهود أمازون للحد من الهدر في مواد التغليف، حيث يمكن للعملاء إعادة تدوير مواد التغليف لمشترياتهم من فعالية 11.11 بشكل أكثر مسؤولية، وذلك من خلال تسليم عبواتهم المستعملة من Amazon.ae في نقاط تسليم مخصصة موزعة على أكثر من 150 موقعاً في أنحاء دبي. ويمكن القيام بذلك بكل سهولة من خلال مسح رمز (QR) الموجود على الطرد للعثور على أقرب نقطة تسليم، والانضمام إلى جهود أمازون للحد من الهدر في مواد التغليف والمحافظة على استدامة الموارد البيئية.