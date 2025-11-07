دبي تتصدر عالمياً المدن الأكثر جذباً للأثرياء

تصدرت دبي المدن الأكثر جذباً للأثرياء عالمياً، متفوقة على مدينة نيويورك الأمريكية، و30 مدينة وفقاً لتقرير المدن الأكثر جذباً للأثرياء الصادر عن شركة الوساطة العقارية العالمية "سافيلز"، ونقلته عنها "بلومبيرغ".

وقال التقرير إن دبي تستقطب الأثرياء الباحثين عن مزايا وإعفاءات ضريبية جذابة، وبنية تحتية قوية للعائلات ومستويات عالية من الأمان.

وأضاف التقرير الذي وجهته الشركة لعملائها، أن دبي تضم أكبر عدد من المدارس الدولية مقارنة بأي وجهة أخرى وبفارق كبير عن المدن المنافسة.

وأوضح التقرير أن مدينتي دبي ونيويورك تصدرتا تصنيف "سافيلز" للمدن الأكثر جذباً، بفضل المزايا الضريبية، والاستقرار الجيوسياسي، والبيئة الداعمة للمشاريع.

ولفت التقرير إلى أن "الإقامة الذهبية" في الدولة وشروطها للمستثمرين، لعبت دوراً محورياً في جذب نخبة الأثرياء في العالم.

ووفقا للترتيب تصدرت دبي التصنيف ثم جاءت نيويورك في المرتبة الثانية، وسنغافورة المرتبة الثالثة، وهونغ كونغ في المرتبة الرابعة، وأبوظبي في المرتبة الخامسة.