«كروز أرابيا» تتوسع لتعزيز سياحة الرحلات البحرية في الخليج 

أعلنت شركتا «كروز السعودية» و«قطر للسياحة»، أمس، الانضمام إلى تحالف «كروز أرابيا»، في خطوة مهمة لتعزيز قطاع سياحة الرحلات البحرية بمنطقة الخليج.

وكان «كروز أرابيا» تأسس في مارس 2024 من قبل السلطات البحرية والسياحية في دبي وأبوظبي والبحرين وعُمان، ليشكل شراكة استراتيجية في المنطقة للارتقاء بهذا القطاع من خلال تعزيز التعاون الإقليمي، فضلاً عن تقديم تجارب سفر استثنائية وسلسة لوجهات عدة تتميز كل منها بطابع ثقافي فريد.

وأفاد بيان، صادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بأن الإعلان الرسمي عن هذا الانضمام للقائمة جاء خلال فعاليات معرض سوق السفر العالمي في لندن، حيث وقّع الشركاء مذكرة التفاهم، بحضور مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، صالح محمد الجزيري، والمدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، طارق مجدي، ووكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة - سلطنة عُمان، عزان بن قاسم البوسعيدي، والرئيس التنفيذي لشركة «كروز السعودية» لارس كلاسن، ورئيس قطاع تنمية السياحة في «قطر للسياحة»، عمر الجابر.

وقال الجزيري: «تمضي دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، باعتبارها عضواً مؤسساً في تحالف (كروز أرابيا)، في جهودها الرامية إلى تعميق أطر التعاون الإقليمي لاستثمار إمكانات السياحة البحرية الكبيرة في منطقة الخليج العربي، وتوفير جولات استثنائية متكاملة تلبي تطلعات زوارنا».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل سياحة الرحلات البحرية لعب دور محوري في نمو قطاع السياحة في دبي، ما يُسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى ترسيخ مكانة المدينة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه»، وأضاف: «سيوفر (كروز أرابيا) منصة مثالية لدبي لاستعراض عروضها المتنوعة، في خطوة تكرس مكانة المدينة مركزاً إقليمياً لسياحة الرحلات البحرية».