«طيران الإمارات» تحلّق بـ 9.9 مليارات درهم صافي أرباح

حققت شركة طيران الإمارات أرباحاً قياسية قبل احتساب الضريبة للنصف الأول من السنة المالية (2025 - 2026) قدرها 11.4 مليار درهم، مقارنة بـ9.7 مليارات درهم للمدة ذاتها من السنة الماضية، في حين بلغت أرباح الناقلة بعد احتساب الضريبة، 9.9 مليارات درهم.

وسجلت إيرادات «طيران الإمارات»، بما في ذلك الإيرادات التشغيلية الأخرى، 65.6 مليار درهم، بنمو قدره 6% مقارنة بـ62.2 مليار درهم للمدة ذاتها من السنة الماضية، ويُعزى هذا النمو القياسي في الإيرادات إلى الطلب القوي المستمر على السفر عبر مختلف الأسواق، وتفضيل العملاء لمنتجات وخدمات «طيران الإمارات»، لاسيما في المقصورات الممتازة.

وارتفعت التكاليف التشغيلية المباشرة لـ«طيران الإمارات» (بما في ذلك الوقود) بنسبة 4% تماشياً مع توسيع العمليات، وظل الوقود المكوّن الأكبر في الكلفة التشغيلية للناقلة بنسبة 30%.

وبفضل طلب العملاء وتوسّع العمليات خلال الستة أشهر، ظلت الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قوية للغاية مسجلة 19.7 مليار درهم، بنمو قدره 3% مقارنة بـ19.1 مليار درهم للفترة نفسها من السنة المالية الماضية.

ونقلت «طيران الإمارات» 27.8 مليون مسافر بين الأول من أبريل و30 سبتمبر 2025، بنمو قدره 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة.

وبحلول 30 سبتمبر 2025، امتدت شبكة «طيران الإمارات» للركاب والبضائع إلى 153 مطاراً في 81 دولة وإقليماً.

وخلال الفترة ما بين الأول من أبريل و30 سبتمبر، تسلّمت «طيران الإمارات» خمس طائرات جديدة من طراز «إيرباص A350»، ما أضاف المزيد من مقاعد درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة إلى أسطولها. كما تم خلال الفترة ذاتها تحديث 23 طائرة (ست طائرات إيرباص A380 و17 طائرة بوينغ 777) بالكامل ضمن برنامجها لتحديث الطائرات الذي تبلغ كلفته 18.3 مليار درهم.