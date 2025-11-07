11.7 مليار درهم إيرادات «دناتا» النصفية بنمو 13%

سجلت شركة «دناتا» أداءً قياسياً جديداً على صعيد الإيرادات خلال النصف الأول من السنة المالية (2025 - 2026)، حيث ارتفعت بما في ذلك الدخل من العمليات الأخرى، بنسبة 13% لتسجل 11.7 مليار درهم، مقارنة مع 10.4 مليارات درهم خلال المدة ذاتها من السنة المالية الماضية، وبلغ إجمالي أرباح «دناتا» قبل احتساب الضريبة 843 مليون درهم، بنمو قدره 17% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية الماضية، فيما بلغت أرباح الشركة بعد احتساب الضريبة 697 مليون درهم.

وأظهرت «دناتا» ربحيتها التشغيلية، حيث بلغت أرباحها قبل حساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 1.4 مليار درهم، بنمو نسبته 5% مقارنة مع 1.3 مليار درهم (في الأشهر الستة الأولى للسنة المالية الماضية).

وحافظت «دناتا لعمليات المطار» على مكانتها كأكبر مساهم في إيرادات «دناتا»، حيث بلغت هذه المساهمة 5.5 مليارات درهم، بنمو نسبته 15% عن إيرادات الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الماضية، وذلك بفضل استمرار نمو طلب العملاء، لاسيما في دولة الإمارات وإيطاليا وأستراليا والمملكة المتحدة.

كما ارتفعت أعداد دورات الطائرات التي قدمت «دناتا» خدمات مناولة لها في جميع مواقع عملها بنسبة 15% إلى 450 ألفاً و903 دورات تشغيلية، مدفوعة بإطلاق عملياتها في مطار روما وسجلت الشحنات التي ناولتها 1.59 مليون طن بزيادة نسبتها 3% عن المدة ذاتها من السنة الماضية، بفضل الطلب القوي على خدمات الشحن وعملياتها في دولة الإمارات، وبلغت مساهمة عمليات «دناتا لتموين الطائرات والتجزئة» في الإيرادات الإجمالية 4.1 مليارات درهم، بنمو 11% مدعومة بزيادة الإنتاج في كل من أستراليا والمملكة المتحدة لتلبية طلب العملاء، إلى جانب نمو منتجاتها في قطاع التجزئة كجزء من استراتيجيتها، إضافة إلى التأثير الإيجابي لتعديل العقود لتغطية ارتفاع تكاليف التوريد. وانخفض العدد الإجمالي للوجبات المُقدّمة بنسبة طفيفة بلغت 1% إلى 60.0 مليون وجبة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المالية الماضية.

وأسهم قسم السفر في «دناتا» بمبلغ مليارَي درهم في الإيرادات، بنمو نسبته 11% مقارنة بـ1.8 مليار درهم في المدة ذاتها من السنة المالية الماضية.