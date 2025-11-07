5 شركات عقارية مدرجة في «دبي المالي» تربح 24.9 مليار درهم

ارتفعت الأرباح الصافية لخمس شركات عقارية مدرجة في سوق دبي المالي، بنسبة 36.33%، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 24.99 مليار درهم، مقارنة بـ18.33 مليار درهم سجلتها في الفترة نفسها من عام 2024.

وأظهر رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى الإفصاحات المنشورة على موقع سوق دبي المالي، أن إيرادات شركات «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«تيكوم»، و«ديار للتطوير»، و«الاتحاد العقارية»، نمت بنسبة 38.97% إلى أكثر من 54.8 مليار درهم، خلال الفترة من يناير وإلى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 39.43 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بالنمو القوي للقطاعين العقاري والسياحي.

وجاءت شركة «إعمار العقارية» في الصدارة، بعد تسجيلها إيرادات بلغت 33.1 مليار درهم، بنهاية سبتمبر الماضي، مرتفعة من 23.79 مليار درهم سجلتها بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 39.14%، فيما حققت الشركة أرباحاً صافية بنحو 14.64 مليار درهم، مقارنة بـ11.04 مليار درهم، بزيادة 32.6%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، وذلك بفضل الإيرادات المستدامة في ظل الارتفاع المستمر في المبيعات العقارية، وتنامي الإيرادات المتراكمة من المشروعات قيد الإنجاز.

كما سجلت «إعمار العقارية» أرباحاً قبل الضريبة، خلال الفترة من يناير وإلى سبتمبر الماضي، بقيمة 16.74 مليار درهم، مقارنة مع 12.42 مليار درهم، بنمو 34.78%.

وحافظت شركة «إعمار للتطوير»، المملوك أغلبها لشركة «إعمار العقارية» على زخمها القوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلة إيرادات بقيمة 17.64 مليار درهم، بزيادة 41.39%، مقارنة مع 12.47 مليار درهم حققتها الشركة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت الشركة نمواً في صافي الأرباح بنسبة 45.71% لتصل إلى 8.7 مليارات درهم، مقارنة مع 5.97 مليارات درهم، بينما سجلت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 9.78 مليارات درهم، مقارنة مع 6.55 مليارات درهم، بنمو 49.31%.

بدورها، نجحت مجموعة «تيكوم» التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، في تحقيق زيادة في الإيرادات بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 20.16% لتصل إلى 2.11 مليار درهم، مقارنة بـ1.75 مليار درهم إيرادات سجلتها المجموعة في الفترة نفسها من عام 2024.

وارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 18% ليصل إلى 1.11 مليار درهم، مقارنة مع 942.67 مليون درهم، مدفوعاً بارتفاع معدلات الإشغال، ومتوسط قيمة الإيجار، وحسين الكفاءة التشغيلية، والتوسع الاستراتيجي في محفظة الأصول التجارية والصناعية، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بنسبة 20%، لتصل إلى 1.7 مليار درهم.

من جهتها، حققت شركة «ديار للتطوير» ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 39.06% من 1.04 مليار درهم في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، إلى 1.447 مليار درهم بنهاية الفترة ذاتها من 2025.

وسجلت الشركة نمواً بصافي الأرباح في الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي بنسبة 23.73% لتصل إلى 406.4 ملايين درهم، مقارنة مع 328.46 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين حققت صافي أرباح، قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات، بقيمة 425.74 مليون درهم، مقارنة مع 348.78 مليون درهم، بزيادة 22.06% على أساس سنوي.

وزادت إيرادات شركة «الاتحاد العقارية» بنسبة 31.81% إلى 512.86 مليون درهم بالأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 389.08 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 161.99% إلى 139.22 مليون درهم، مقارنة مع أرباح بلغت 53.14 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

. «إعمار العقارية» تصدّرت بصافي أرباح بلغ 14.64 مليار درهم.

. 20 % زيادة في إيرادات «تيكوم» إلى 2.1 مليار درهم.