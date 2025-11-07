دمج شواحن للسيارات الكهربائية مع محفظة «سالك» الإلكترونية

أبرمت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، تعاوناً مع شركة «شنايدر إلكتريك»، العاملة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، وشركة «Vcharge»، مشغل نقاط شحن السيارات الكهربائية، لتوفير بنية تحتية ذكية وقابلة للتطوير لشحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات، ويُعزّز هذا التعاون الالتزام المشترك بين الجهات الثلاث بدفع عجلة التنقل الحضري المستدام من خلال شحن السيارات الكهربائية، ودعم الأجندة الوطنية للكهربة في دولة الإمارات.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه بموجب هذا التفاهم ستوفر «شنايدر إلكتريك» شواحن متطورة للسيارات الكهربائية، من خلال شريكها في التوزيع «Vcharge»، لتوفير تجربة مستخدم سلسة، وسيتم دمج الشواحن مع محفظة «سالك» الإلكترونية، ما يسمح للسائقين بدفع رسوم جلسات الشحن مباشرة من خلال حساباتهم الحالية على «سالك»، الأمر الذي يُسهّل عملية شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارات.

ويمكن للعملاء توصيل الشواحن مباشرة وبدء جلسة الشحن دون الحاجة إلى تنزيل التطبيقات، باستخدام بطاقات الشحن أو التفاعل مع محطات الشحن.

وستشرف «Vcharge»، شريك التوزيع المعيّن من «شنايدر إلكتريك» في دولة الإمارات، على نشر وتشغيل أنظمة شحن السيارات الكهربائية في أكثر من 1800 نقطة شحن في أنحاء دولة الإمارات، ويشمل ذلك التركيب ودمج البرمجيات والصيانة المستمرة، لضمان أعلى مستويات التشغيل وكفاءة الطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد: «يُمثّل تعاوننا مع (شنايدر إلكتريك)، خطوة مهمة في توسيع منظومتنا الرقمية لتلبية الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية».

وأضاف: «من خلال دمج شحن المركبات الكهربائية مع محفظة (سالك) الإلكترونية لتسهيل عمليات الدفع غير النقدية، نُعزّز راحة مستخدمينا وندعم رؤية دولة الإمارات للتنقل الذكي والمستدام، بما يتماشى مع هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».

من جهتها، قالت رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج، أمل الشاذلي: «يشهد قطاع التنقل في دولة الإمارات تحولاً جذرياً وتطوراً متسارعاً، ويؤكد هذا التعاون التزامنا المشترك بتسريع التحول في مجال الطاقة، من خلال الجمع بين تقنية الشحن الذكي من (شنايدر إلكتريك)، ومنظومة الدفع المبتكرة من (سالك)، وذلك لتمكين بنية تحتية جاهزة للمستقبل وقابلة للتوسع، وتركز على احتياجات المستخدم».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «Vcharge»، عبدالعزيز الشامسي: «بالتعاون مع (سالك) و(شنايدر)، نُحوّل شحن السيارات الكهربائية إلى تجربة سلسة وخالية من المتاعب، ومن خلال محفظة (سالك) الموثوقة وأجهزة (شنايدر) الكفؤة، نعمل على توسيع نطاق هذه التجربة التي من شأنها تسريع اعتماد السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارات».