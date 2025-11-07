2.58 مليار درهم إيرادات «إمباور» في الربع الثالث

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، مسجلة إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 2.586 مليار درهم، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.169 مليار درهم.

وأفادت «إمباور»، في بيان، بأن إيراداتها وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، زادتا بنسبة 5.5% و4% على التوالي، فيما حققت المؤسسة صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 757 مليون درهم، بنسبة نمو بلغت 5.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أن النمو الاستثنائي في إيراداتها وأرباحها خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، يعود إلى الارتفاع الكبير في الطلب على خدمات المؤسسة في مختلف مناطق دبي، التي يشهد سوقها العقاري نمواً في الطلب من جهة وتزايداً في أعداد المشروعات التطويرية الجديدة من جهة أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن «النتائج المالية والتشغيلية القوية التي حققتها المؤسسة في الربع الثالث من عام 2025، تعكس مرونة خططنا التوسعية، ونجاحنا في الاستفادة من النمو المتواصل الذي يشهده قطاع العقارات في دبي والقطاعات الحيوية الأخرى».