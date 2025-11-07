قرص «SSD» للاستخدامات الشاقة

كشفت شركة «كورسير» عن قرص صلب جديد، من فئة أقراص الحالة الساكنة (SSD)، مخصص للاستخدامات الشاقة.

وأفادت الشركة الأميركية بأن القرص الجديد «EX400U Survivor» يتحمل الاهتزازات والصدمات المحدودة، مشيرة إلى أنه يمكن تشغيله ضمن نطاق درجات حرارة يراوح بين (صفر و70 درجة مئوية)، كما أنه يتمتع بمقاومة الغبار والماء وفقاً لفئة الحماية (IP55).

وأضافت أن القرص الصلب الجديد يتمتع بمعدلات نقل بيانات عالية للغاية، حيث يدعم الاتصال عبر منفذ «USB 4» بسرعة تصل إلى 40 غيغابت في الثانية، فيما تبلغ السرعة القصوى للقراءة 4000 ميغابايت/ثانية، وسرعة الكتابة القصوى 3600 ميغابايت/ثانية.

ولفتت الشركة إلى أن القرص الصلب «EX400U Survivor» الجديد، الذي يبلغ وزنه نحو 149 غراماً، يتوافر بثلاث سعات تخزينية هي: (1و2 و4 تيرابايت)، وذلك نظير سعر يبدأ من 145 دولاراً.