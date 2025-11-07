«دبي العالمية» تستقطب 261 شركة متنوعة خلال 9 أشهر

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، إنجازاتها الرئيسة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث نجحت الغرفة في استقطاب 261 شركة متنوعة، تشمل شركات متعددة الجنسيات وشركات صغيرة ومتوسطة، مقارنة بـ158 شركة تم استقطابها خلال الفترة ذاتها من عام 2024، لتحقق بذلك نمواً على أساس سنوي بنسبة 65% في عدد الشركات التي تم جذبها إلى دبي من قبل الغرفة.

وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 44 شركة متعددة الجنسيات، مقارنة بـ40 شركة تم استقطابها من قبل الغرفة خلال الفترة نفسها من 2024، بنمو نسبته 10%.

كما استقطبت الغرفة 217 شركة صغيرة ومتوسطة بزيادة بلغت 84%، مقارنة مع 118 شركة تم استقطابها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: «نلتزم بتكثيف جهودنا لتعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة إلى دبي، وتوسيع آفاق الفرص الواعدة التي تتيحها الإمارة في مختلف القطاعات، وترسيخ دورها المحوري على خارطة التجارة والاستثمار العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

وأضاف: «تُشكّل شبكة المكاتب الخارجية التابعة للغرفة رافعة محورية لتمكين الشركات المحلية من توسيع نطاق أعمالها بفاعلية في الأسواق الخارجية، وتعريف مجتمع الأعمال العالمي بالمزايا التنافسية المتكاملة التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار».

وفي إطار الالتزام بتحقيق مستهدفات مبادرة «دبي غلوبال» الرامية إلى إطلاق 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030 لتعزيز دور دبي مركزاً عالمياً رائد للأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في 30 سوقاً ذات أولوية على مستوى العالم، قامت غرفة دبي العالمية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بتعزيز حضورها العالمي، من خلال افتتاح خمسة مكاتب تمثيلية جديدة في دكا في بنغلاديش، وكيب تاون في جنوب إفريقيا، وبنغالور في الهند، وبانكوك في تايلاند، وتورنتو في كندا.

ونظمت المكاتب التمثيلية الخارجية التابعة للغرفة حول العالم 376 طاولة نقاش مستديرة للترويج لدبي كوجهة عالمية للأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتعريف بدبي كمركز للتوسع الخارجي للأسواق العالمية.

منصة استراتيجية

تشكل شبكة مكاتب غرفة دبي العالمية منصة استراتيجية تربط شركات دبي مع مجتمعات الأعمال حول العالم، وتعمل على تسهيل تدفق الاستثمارات البينية، وفتح قنوات جديدة للتجارة الثنائية، كما تعمل على دعم الشركات في الدول التي تعمل فيها، للاستفادة من الفرص المتاحة في دبي، باعتبارها بوابة إلى مختلف الأسواق العالمية.