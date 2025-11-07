10.6 مليارات درهم صافي الأرباح النصفية لمجموعة الإمارات

أعلنت مجموعة الإمارات، أمس، عن تحقيق نتائج مالية قياسية للنصف الأول من السنة المالية (2025 - 2026)، من الأول من أبريل وحتى 30 سبتمبر 2025، حيث سجلت أرباحاً قبل احتساب الضريبة بقيمة 12.2 مليار درهم، عن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، ما يجعلها السنة الرابعة على التوالي التي تحقق فيها المجموعة أرباحاً نصفية قياسية، فيما بلغ صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة 10.6 مليارات درهم بنمو 13% على أساس سنوي.

وأفادت المجموعة، في بيان، بأنها سجلت أرباحاً قبل حساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، بلغت 21.1 مليار درهم، بنمو قدره 3% عن الفترة ذاتها في السنة الماضية التي سجلت 20.4 مليار درهم، ما يعكس قوة الربحية التشغيلية.

وحققت المجموعة إيرادات بلغت 75.4 مليار درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية (2025 - 2026)، بنمو قدره 4% مقارنة بـ70.8 مليار درهم عن المدة ذاتها من السنة الماضية.

وأنهت المجموعة النصف الأول من السنة المالية (2025 - 2026) في مركز نقدي قياسي، حيث بلغت أرصدتها 56 مليار درهم في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ53.4 مليار درهم في 31 مارس 2025.

وتمكّنت المجموعة من الاستفادة من احتياطياتها النقدية القوية لدعم احتياجات الأعمال، بما يتضمن سداد أقساط طلبات الطائرات الجديدة وسداد ديون أخرى.

كما دفعت المجموعة مليارَي درهم المتبقية من حصة المالكين، والبالغة ستة مليارات درهم، كما أُعلن في نهاية السنة المالية (2024 - 2025).

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «تواصل مجموعة الإمارات أداءها المتميز بثبات وثقة، محققة نتائج مالية نصفية قياسية من السنة المالية (2025 - 2026)، لتؤكد من جديد قوة نموذج أعمالها وقدرتها على تحقيق النمو المستدام عاماً بعد عام، في الوقت الذي تعيد نتائج النصف الأول التأكيد على ريادة (طيران الإمارات) العالمية، وترسيخ مكانتها كأكثر الناقلات الجوية ربحية في العالم، بفضل كفاءة عملياتها، وقوة علامتها التجارية، وتنامي ثقة عملائها».

وأضاف سموه: «يُعزى هذا الأداء الاستثنائي إلى الطلب القوي والمتواصل على السفر، وثقة العملاء المتنامية بخدماتنا ومنتجاتنا، وهو ما انعكس إيجاباً على نمو الإيرادات والربحية».

وتابع سموه: «استثمرت (طيران الإمارات) و(دناتا) مليارات الدراهم لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع قدراتهما عبر الابتكار والتكنولوجيا، وضمان رفاه موظفينا الذين يمثلون حجر الأساس في نجاحنا واستدامة أدائنا، هذه الالتزامات تُشكّل جوهر ثقافتنا المؤسسية، وهي ما يجعلنا نحافظ على قدرتنا التنافسية في سوق سريع التغير».

وقال سموه: «يمنحنا هذا الأداء القوي الزخم اللازم لمواصلة الاستثمار في المستقبل بثقة، وتوسيع نطاق عملياتنا بالتوازي مع تطلعات دبي في ترسيخ مكانتها كمدينة عالمية رائدة للأعمال والسياحة والابتكار».

وأكد سموه: «على الرغم من الأحداث الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية في بعض الأسواق، كان الطلب العالمي على النقل الجوي وخدمات السفر قوياً. ونتوقع أن يتواصل الطلب قوياً لبقية السنة (2025 - 2026)، ونتطلع إلى زيادة سعتنا لنمو الإيرادات، لاسيما مع انضمام طائرات (A350) الجديدة إلى أسطول (طيران الإمارات)، وتشغيل مرافق (دناتا) الجديدة».

124.9 ألف موظف

لمواكبة توسع العمليات والأنشطة التجارية، نمت قاعدة موظفي مجموعة الإمارات، مقارنة مع 31 مارس 2025، بنسبة 3% ليصل إجمالي أعداد العاملين إلى 124 ألفاً و927 موظفاً، في 30 سبتمبر 2025، فيما تواصل «طيران الإمارات» و«دناتا» تنظيم حملات توظيف لدعم المتطلبات المستقبلية.