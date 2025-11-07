قفل باب ذكي جديد بماسح للأوردة

أعلنت شركة «شاومي» الصينية إطلاق قفل باب ذكي جديد يمكن فتحه بطرق مختلفة، منها فتحه بوساطة ماسح أوردة راحة اليد، أو بصمة الإصبع، أو عن طريق مسح الوجه ثلاثي الأبعاد باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وذكرت الشركة أن طرق الفتح الأخرى للقفل «Smart Door Lock M40 Pro»، تشمل تقنية «NFC»، وتقنية «البلوتوث»، والمفاتيح المادية، إضافة إلى رموز المرور، حيث تتوافر لوحة مفاتيح مدمجة.

وأضافت أنه يتم استخدام قفل أسطواني من الفئة (C) بنظام الإدخال المباشر، مع هيكل مُحكم لتعزيز الأمان المادي.

كما يعمل قفل الباب الذكي الجديد أيضاً كعين سحرية، حيث توفر الكاميرا المدمجة زاوية رؤية تبلغ 175 درجة، مع عرض الصور على شاشة مدمجة بحجم خمس بوصات.

ويتم إمداد القفل بالطاقة بوساطة بطارية قابلة لإعادة الشحن بسعة 8000 مللي أمبير ساعة، وتدوم حتى 4.5 أشهر، إلى جانب أربع بطاريات (AA) احتياطية تدوم حتى ستة أشهر.