«بن غاطي» تدرج صكوكاً خضراء بـ 500 مليون دولار في «ناسداك دبي»

رحّبت بورصة «ناسداك دبي»، أمس، بأول إدراج لصكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار من شركة «بن غاطي القابضة المحدودة».

وتُستحق الصكوك، المندرجة ضمن برنامج إصدار الصكوك الخاص بـ«بن غاطي»، البالغة قيمته 1.5 مليار دولار، في عام 2029، وهو أول إصدار للشركة مرتبط بالاستدامة، والمسؤولية البيئية والاجتماعية، والحوكمة.

وشهد أول إصدار طلباً قوياً من قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة للطرح بمقدار 4.3 مرات، مع تسجيل طلبات اكتتاب فاقت قيمتها 2.1 مليار دولار، وتم تسعير الطرح بعائد نسبته 7.75%، بعد خفضه عن التوجيهات الأولية عند 8.125%، في مؤشر واضح على قوة إقبال المستثمرين.

وستُخصص عائدات الطرح لتمويل مجموعة من المشروعات الخضراء، المؤهلة والمتوافقة مع إطار الاستدامة الخاص بشركة «بن غاطي».

وقرع نائب رئيس مجلس إدارة «بن غاطي القابضة المحدودة»، أحمد بن غاطي، والرئيسة التنفيذية للشركة، قطر الندى بن غاطي، جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي»، إلى جانب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي، ومجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

وقالت قطر الندى بن غاطي: «يمثل إصدارنا الأول من الصكوك الخضراء محطة بارزة في مسيرة النمو المستدام والمسؤول لشركة بن غاطي، ويعكس الإقبال الواسع وتجاوز الاكتتاب للقيمة المستهدفة نجاح نموذج أعمالنا الفريد والمتكامل، وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين برؤيتنا وأدائنا».

من جهته، قال علي: «يسرّنا الترحيب بأول إدراج لصكوك خضراء من شركة بن غاطي في (ناسداك دبي)، في خطوة تعكس تنامي الطلب من المستثمرين على الأدوات المالية المستدامة والمتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ويؤكد هذا الإصدار قوة أسواق رأس المال في دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي والمستدام».

ومن خلال هذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة لمجموعة بن غاطي في «ناسداك دبي» إلى 1.5 مليار دولار، ما يعكس ثقة الشركة المستمرة بالبورصة.

وبذلك، تتجاوز القيمة الإجمالية لإدراجات أدوات الدين في «ناسداك دبي» 141 مليار دولار، ما يُرسّخ مكانتها كإحدى أبرز البورصات العالمية المتخصصة في الصكوك والتمويل المستدام.