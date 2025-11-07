«العالمية القابضة»: لا نعتزم بيع حصتنا في «الدار»

أكدت الشركة العالمية القابضة، أمس، عدم نيتها بيع حصتها في شركة الدار العقارية، حيث تحتفظ «العالمية القابضة» حالياً بحصة الأغلبية في «الدار» من خلال شركاتها التابعة.

وأكدت «العالمية القابضة»، في بيان، أن «الدار» تمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد ضمن محفظتها المتنوعة، ما يعكس التزامها المستمر وثقتها الراسخة بقطاع العقارات في أبوظبي.

وجاء بالبيان: «في الوقت الذي تواصل (العالمية القابضة) التزامها باستراتيجيتها الشاملة، الهادفة إلى تحسين المحفظة وتنفيذ عمليات التخارج المدروسة، فقد أكدت أنها لا تعتزم بيع حصتها في (الدار العقارية)».