مسؤولون في شركات أجنبية: «أديبك» منصة مُثلى لصفقات قطاع الطاقة

قال مسؤولون بشركات أجنبية تعمل في قطاع النفط والغاز والتقنيات إن معرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) يعد المنصة المثلى لعقد الصفقات والاتفاقات، فضلاً عن تسويق المنتجات والخدمات، وإبرام شراكات جديدة، وتوسيع رقعة الأعمال.

وبينوا لـ«الإمارات اليوم» أن منهم من يشارك في المعرض منذ سنوات كعارض، ومنهم من كان زائراً قبل عامين، وحالياً ضمن العارضين، لما وجده من فرص كبيرة أمام الشركات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع خدمات النفط والتقنيات والذكاء الاصطناعي وغيرها.

وأكدوا حجزهم مساحات لدورة العام المقبل من «أديبك»، مطالبين بمزيد من التسهيلات في التنقل، نظراً للإقبال الكبير والازدحام والطلب المرتفع على الغرف الفندقية.

وتفصيلاً، قال مدير المبيعات في شركة «صولدستون أورينت تكنولوجي»، ين ليو: «أتينا من مقاطعة (سيتشوان) في الصين للمرة الأولى لحضور معرض (أديبك) كزوار من عامين، وقررنا المشاركة كعارضين في هذه الدورة، بعد أن تأكدنا أن المعرض يعد المنصة المثلى لعرض منتجات الشركات وعقد الصفقات».

وأضاف أن «الشركة متخصصة في التقنيات الحديثة المتعلقة بقطاع الطاقة بشكل عام، بجانب منتجات صناعية ذات صلة، وما يميز (أديبك) وجود عدد كبير من الزوار والعارضين من كل أنحاء العالم، وقد قابلنا أشخاصاً من روسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأميركا، ما يشكل فرصة جيدة للتعارف وبناء شراكات واقتناص الفرص، والاطلاع على الجديد في التقنيات وأساليب العمل باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي».

وتابع ليو: «سنحرص على الوجود في دورة العام المقبل، وعلى مستوى التنظيم هناك الكثير من التسهيلات والخدمات، لكن نطمح إلى أن نجد سيولة أكبر فيما يخص الازدحام، وتوفير وسائل تنقل بعدد أكبر بسبب الإقبال الكبير على المعرض».

من جانبه، قال مسؤول في شركة «ستاتون الشرق الأوسط»، رنيي جون: «المقر الرئيس لشركتنا في سويسرا، ولدينا مقر إقليمي في دبي، ونشارك في (أديبك) للمرة الثانية، وننظر إليه على أنه منصة مثالية لعقد الصفقات وتوسيع الأعمال، بالنظر للعدد الكبير من المستثمرين، وكل أنواع الشركات».

وأضاف: «كل دورة من (أديبك) يأتي عملاء جدد من كل أنحاء العالم، لذا تحرص الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على الحضور وعرض أحدث ما لديها والحجز للعام المقبل».

من جانبها، قالت مساعدة المدير في شركة «شيردن» الهندية، أندوماثي رودا ميرثي: «نعمل في مجال خدمات النفط والحلول الذكية والتطبيقات ولدينا منتجات متنوعة، ونحرص على الوجود في (أديبك) لمقابلة العملاء من أنحاء العالم كافة، ونعتبر المعرض فرصة للتعاقدات والصفقات».

وأضافت: «نشارك بشكل دوري في المعرض، وندرك أهميته لصناعة النفط والغاز، كونه من أهم وأكبر المعارض على مستوى العالم»، منوهة بأن خدمات النفط والغاز تتجه بقوة نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كل المراحل، وهذا ما تتنافس فيه الشركات حالياً، وينتظر أن يحقق طفرة كبيرة خلال الأعوام المقبلة.