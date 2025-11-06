70 ألف زائر في يوم

شهد اليوم الثاني من الدورة الـ41 لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025) إقبالاً غير مسبوق، حيث تجاوز عدد الزوار 70 ألفاً، محققاً بذلك رقماً قياسياً في تاريخ الحدث، من حيث الحضور اليومي في مركز أدنيك أبوظبي، ويعكس هذا الإنجاز الجهود العالمية التي تبذلها مجموعة أدنيك بالتعاون مع مجموعة أدنوك (الجهة المضيفة) وشركة «دي إم جي إيفنتس»، لتقديم تجربة استثنائية وفق أعلى المعايير الدولية، وعلى مدار أيامه الأولى سلط «أديبك 2025» الضوء على أبرز التوجهات التي تُشكّل مستقبل الطاقة، بما في ذلك دور الذكاء الاصطناعي، وتطور السياسات الدولية، والاستثمارات الرأسمالية.