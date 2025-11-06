«مبادلة للطاقة» توسع عملياتها عالمياً

أكد الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «مبادلة للطاقة»، عدنان بوفطيم، أن الشركة تواصل توسعها العالمي وتعزيز حضورها في مراكز الطاقة الاستراتيجية شرقاً وغرباً، بما يعكس مكانة الإمارات الريادية في قطاع الطاقة المستدامة.

وقال بوفطيم، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش فعاليات «معرض ومؤتمر أديبك 2025»، إن «مبادلة للطاقة» تعمل حالياً في 11 دولة تمتد عبر مناطق تشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وروسيا وجنوب شرق آسيا وأميركا، التي تُعد أحدث الأسواق التي دخلتها الشركة، وأوضح أن إنتاج الشركة الحالي يتجاوز 450 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً.