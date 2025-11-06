«الشارقة الإسلامي» يصدر صكوكاً بـ 500 مليون دولار

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي نجاحه في إتمام إصدار صكوك ممتازة غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار، في ظل تقلبات مرتفعة في الأسواق وضغوط على مستويات السيولة مع نهاية العام، ما يعكس ثقة المستثمرين بمتانة مركزه المالي ونهجه المنضبط في إدارة الميزانية العمومية.

وتم تسعير الصكوك لأجل خمس سنوات بعائد قدره 4.65%، أي بفارق 95 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية.

واستقطب الإصدار طلبات تجاوزت 1.35 مليار دولار، بما يُمثّل تغطية بلغت 2.6 ضعف حجم الطرح، مع مشاركة واسعة لمستثمرين من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، ما يبرهن على جاذبية المصرف للمستثمرين العالميين، واستمرار الطلب الدولي القوي على الصكوك الإسلامية بأعلى معايير الجودة.

وأكّد الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، محمد عبدالله، أن نشاط المصرف في أسواق رأس المال يُشكّل ركناً أساسياً من استراتيجيته التمويلية طويلة الأمد، التي بدأ تنفيذها منذ عام 2006، مشيراً إلى أن هذا الإصدار الجديد يعكس قدرة المصرف على الوصول بكفاءة إلى الأسواق العالمية حتى في ظل الظروف الصعبة، مع الحفاظ على إدارة سيولة حكيمة.

وقال إن الإصدار الـ10 من الصكوك الممتازة غير المضمونة التي يطرحها المصرف، يُعزّز مكانته جهة إصدار موثوقة ومتسقة، لافتاً إلى أن عدد الصكوك القائمة حالياً ارتفع، مع هذا الإصدار، إلى ثلاثة، أحدها يُستحق في عام 2029، وهناك اثنان في 2030، وأن هذا الإصدار هو الثالث للمصرف خلال عام 2025.

