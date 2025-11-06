«غرفة دبي» تدعم توسع «بيمار» الإيطالية إلى جورجيا وأرمينيا

دعمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، توسع شركة «بيمار» الإيطالية، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً، إلى أسواق جورجيا وأرمينيا.

وأفادت الغرفة، في بيان، أمس، بأنه من خلال المشاركة في فعاليات البعثة التجارية التي نظمتها الغرفة أخيراً إلى كلٍّ من جورجيا وأرمينيا، نجحت شركة «بيمار» عبر الاجتماعات الثنائية التي نسقتها الغرفة، في إبرام اتفاقية لتزويد حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية لمشروع تجاري في العاصمة الجورجية تبليسي، حيث تم شحن أول شحنة ضمن الاتفاقية خلال الأيام الماضية، كما أبرمت الشركة اتفاقية تعاون مع شركة أرمينية تعمل في قطاع الطاقة الشمسية.

وشكّلت فعاليات بعثة غرفة تجارة دبي منصة حيوية لشركة «بيمار» المتخصصة بصناعة تجهيزات الطاقة الشمسية، للقاء شركاء محليين في جورجيا وأرمينيا، لبحث آفاق التعاون وفرص الشراكات، وذلك من خلال اجتماعات الأعمال الثنائية التي نظمتها الغرفة لشركات دبي المشاركة في البعثة مع نظيراتها من الشركات الجورجية والأرمينية.

وقدمت الغرفة دعماً متكاملاً لتتوّج هذه الجهود، بإبرام الاتفاقات بين «بيمار» ونظيراتها في جورجيا وأرمينيا.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي: «نحرص على دعم استدامة نمو القطاع الخاص المحلي من خلال تمكين الشركات العاملة في دبي من التوسع في الأسواق الخارجية الواعدة، عبر بناء شراكات استراتيجية تُعزّز فرص نمو الأعمال على المدى الطويل، ونلتزم بتعزيز حضور مجتمع الأعمال في دبي دولياً، بما يسهم في تنمية التجارة الخارجية للإمارة، وفتح آفاق جديدة أمام مختلف القطاعات».

من جانبه، قال مدير فرع شركة «بيمار» الإيطالية في دبي، ديمتري بيرزكين، والذي كان ضمن أعضاء وفد الغرفة الزائر إلى جورجيا وأرمينيا: «تُشكّل دبي لنا مركزاً استراتيجياً لتوزيع منتجاتنا إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا ودول رابطة الدول المستقلة، وأتاحت لنا بعثة غرفة تجارة دبي إلى جورجيا وأرمينيا فرصة حيوية للتواصل مع عملاء وشركاء محتملين، ما مهد الطريق لدخولنا إلى هذه الأسواق الواعدة».

وتأتي فعاليات البعثة التي أسهمت في نجاح توسع «بيمار» في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تتيح من خلالها غرفة تجارة دبي للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية، واستكشاف المزيد من الفرص في أسواق دولية مختارة.