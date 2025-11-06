القطاع الخاص في دبي يسجل أقوى أداء خلال 9 أشهر

بلغ مؤشر مديري المشتريات في دبي أعلى مستوى له في تسعة أشهر، خلال أكتوبر 2025، حيث سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارة، ارتفاعاً أقوى في النشاط مع بداية الربع الرابع من العام الجاري، ما أدى إلى ارتفاع المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ يناير الماضي.

وسجل المؤشر التابع لشركة «إس آند بي غلوبال» 54.5 نقطة، مرتفعاً من 54.2 نقطة في سبتمبر، مشيراً إلى تحسن قوي في الظروف التشغيلية للقطاع الخاص بشكل عام.

ومرة أخرى تلقت الشركات غير المنتجة للنفط تدفقات أكبر من الطلبات الجديدة، خلال شهر أكتوبر، ما دعم الزيادة الحادة في مستويات الإنتاج.

وارتفعت معدلات التوظيف للشهر السابع على التوالي، لكن معدل خلق فرص العمل كان معتدلاً نسبياً.

إلى ذلك، شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات تحسناً ملموساً آخر في ظروف الأعمال خلال أكتوبر 2025، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مديري المشتريات (PMI).

ورحبت الشركات بتباطؤ زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، ما ساعد في الحفاظ على الاستقرار النسبي لأسعار الإنتاج.

وهبط مؤشر مديري المشتريات الرئيس للإمارات، من 54.2 نقطة في سبتمبر إلى 53.8 نقطة في أكتوبر، ومع ذلك، ظل المؤشر أعلى مما كان عليه في الأشهر الأربعة السابقة، وسجل المؤشر قراءة أعلى من مستوى 50 نقطة المحايد، وهو ما أشار أيضاً إلى تحسن في أداء الأعمال غير المنتجة للنفط.

وارتفع إجمالي حجم نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل كبير في أكتوبر، حيث أشارت شركات عدة شملتها الدراسة إلى أن تحسن المبيعات، وإطلاق مشروعات جديدة، شجَّعا على التوسع، وكان معدل النمو أعلى من المتوسط التاريخي للدراسة للشهر الثالث على التوالي.

وعلى نحو مماثل، ارتفع حجم الطلبات الجديدة بشكل حاد في أكتوبر، ويُمثّل ذلك الشهر الثاني على التوالي من تعافي الطلب.

كما ارتفع نشاط الشراء خلال أكتوبر، حيث سجلت الشركات أكبر زيادة في شراء مستلزمات الإنتاج منذ يونيو، ما ساعد في استقرار مستويات المخزون.

وقال خبير اقتصادي أول في «إس آند بي غلوبال إنتلجينس»، ديفد أوبن: «واصل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات الإشارة إلى معدل نمو ثابت في القطاع الخاص غير المنتج للنفط مع اقترابنا من نهاية العام».

