«ديوا».. أفضل جهة لتمكين الشباب في القطاع العام

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بجائزة «أفضل جهة في العام لتمكين الشباب في القطاع العام والحكومي»، ضمن جوائز قمة الموارد البشرية الحكومية والشبابية لدول مجلس التعاون الخليجي 2025، وتكرم الجوائز الإنجازات البارزة في مجال الموارد البشرية للقطاع العام والحكومي، والجهود الرامية إلى تمكين الشباب وتطوير القيادات والمهارات لترسيخ مساهمتهم في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نلتزم في الهيئة بتمكين الشباب بالمهارات والأدوات التي تعزز قدراتهم التنافسية وإمكاناتهم القيادية، وإشراكهم في مسيرة صناعة المستقبل في دبي ودولة الإمارات».

وأضاف: «نتيح للشباب الفرص لاستثمار أحدث التقنيات والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل إطلاق إبداعاتهم وطاقاتهم ورفد تميز العمل الحكومي، ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة. ونفخر بشبابنا وبإنجازاتهم التي من شأنها إحداث تأثير إيجابي مستدام، وابتكار حلول فعالة للتحديات المحلية والعالمية، ودعم العمل المناخي وانتقال الطاقة والحياد الكربوني».

وأشاد الطاير بجهود مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي لفسح المجال أمام الشباب لطرح رؤاهم وتصوراتهم في المحافل الوطنية والعالمية، وتنظيم البرامج والمبادرات التي من شأنها صقل خبراتهم ومعارفهم، وإعداد خبرات وطنية متمكِّنة بأدوات استشراف المستقبل المستدام وتصميمه.