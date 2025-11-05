منصور بن محمد: «غلفود للتصنيع» منصة عالمية لتسريع التحول الذكي في قطاع الأغذية

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، الدورة الـ11 لمعرض «غلفود للتصنيع 2025»، الذي تستمر فعالياته حتى الغد، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة غير مسبوقة من خبراء القطاع ومنتجي الأغذية والمشروبات، والمبتكرين وقادة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم.

وأكد سموه أن «معرض (غلفود للتصنيع 2025) يُمثّل منصة عالمية محورية لتسريع التحول الذكي والمستدام في قطاع الأغذية»، مشيراً إلى أن المشاركة الدولية غير المسبوقة هذا العام تعكس ثقة العالم بقدرة دبي والإمارات على قيادة الابتكار الغذائي، وبناء سلاسل إمداد مرنة وعصرية.

وأثنى سموه على ما تُقدّمه أجنحة كبرى الشركات والدول المشاركة من حلول صديقة للبيئة، وأنظمة تصنيع ذكية، وابتكارات حديثة، مشيداً بما يجسده المعرض من روح التعاون والابتكار، ومكانته كوجهة استراتيجية لبناء مستقبل غذائي أكثر أماناً وشمولًا واستدامة للجميع.

ويُعدّ المعرض الوجهة العالمية الأبرز في مجال تصنيع الأغذية جامعاً بين أحدث التقنيات في المجال والفرص التي تُقدّر بمليارات الدولارات، في وقت تقوم فيه منطقة الشرق الأوسط بتعزيز موقعها كمركز قوة عالمي رائد في الإنتاج المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر تطبيق أنظمة الثورة الصناعية الرابعة المتقدمة والمترابطة، بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات لزيادة إنتاجها الغذائي المحلي بنسبة 30% قبل حلول عام 2030.

وخلال جولته في المعرض، زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة شركة Symrise ألمانيا، حيث اطلع على ابتكاراتها المتطورة في مجال النكهات والمكونات الغذائية المستدامة، والحلول الصديقة للبيئة، وتوقف سموه عند جناح شركة Chocolake الأردن، حيث استمع إلى شرح حول منتجات الشركة وما تُقدّمه من حلول تصنيعية مستدامة، بما في ذلك عمليات الإنتاج الصديقة للبيئة وسلاسل التوريد.

كما زار سموه منصة شركة Givaudan سويسرا، حيث اطلع على أحدث حلولها في مجال النكهات والعطور الغذائية، مع استعراض تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تطوير المنتجات. وتوقف سموه عند جناح شركة Middleby الولايات المتحدة، حيث تعرّف إلى أحدث معدات معالجة الطعام المتقدمة، بما في ذلك الآلات الآلية التي تعزز الكفاءة والسلامة في الإنتاج.

وزار سموه منصة شركة «IMCD» هولندا التي تستعرض خلال المعرض حلول التوزيع والمكونات المتخصصة، مع التركيز على دعم الابتكار في صناعة الغذاء، وكذلك جناح شركة Tetra Pak سويسرا التي تستعرض أحدث تقنيات التغليف المستدام، مثل الحلول القابلة لإعادة التدوير التي تُقلل البصمة الكربونية.

وشملت جولة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في معرض «غلفود للتصنيع 2025» عدداً من أجنحة الدول المشاركة، فقد زار سموه جناح فرنسا الذي يضم مجموعة من الشركات المتخصصة في مجالات متعددة، ضمن قطاع التصنيع الغذائي، حيث اطلع على أحدث ابتكارات الشركات الفرنسية في صناعة المنتجات العضوية والتقنيات الحديثة في التصنيع.

كما زار سموه جناح ألمانيا الذي يضم عدداً من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا الغذائية المتقدمة، بما في ذلك الآلات الدقيقة والحلول الرقمية.

واختتم سموه جولته في المعرض بزيارة جناح إيطاليا المشارك في المعرض، حيث استمع سموه إلى شرح حول ما تقدّمه الشركات الإيطالية من إسهامات في مجال الاستدامة والابتكار في قطاع التصنيع الغذائي، مع التركيز على المنتجات التقليدية المعادة صياغتها بطرق حديثة.

فعاليات متنوعة

تشهد الدورة الحالية من المعرض مجموعة من الفعاليات، أبرزها «قمة تكنولوجيا الأغذية» (FoodTech Summit)، بمشاركة شخصيات عالمية ونخبة من الخبراء من كبرى الشركات، منها Mars وTitan Capital وUnilever وHive Capital، وغيرها، وذلك لاستكشاف مستقبل القطاع، والتقارب بين الابتكار والاستثمار والسياسات، ودور الحدث الرائد في تحديد ملامح صناعة الأغذية للعقد المقبل.

سوق الأغذية

يأتي تنظيم الدورة الحالية من المعرض مع توقعات بحدوث قفزة هائلة في حجم السوق العالمية لتصنيع الأغذية، لتبلغ 318.29 مليار دولار بحلول عام 2034، وذلك مع تصدر الذكاء الاصطناعي لنمو القطاع عبر الأتمتة والتعلم الآلي في كل مرحلة من مراحل الإنتاج.