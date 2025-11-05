إطار رقابي لإدارة المواد الخطرة والمنتجات البترولية

وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي، ومركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، مذكرة تفاهم لتطوير إطار رقابي وتنظيمي شامل لإدارة المواد الخطرة والمنتجات البترولية ضمن قطاع الطاقة، بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي، ورفع كفاءة المنظومة التنظيمية والرقابية، وضمان أعلى معايير الأمن والسلامة في الإمارة. وقّع المذكرة المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة بأبوظبي، المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، والمدير العام لمركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، خلفان عبدالله المنصوري، وذلك على هامش معرض «أديبك 2025»، وتتضمن المذكرة تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة، أبرزها تطوير منظومة رقمية موحدة للتتبع اللحظي وتبادل البيانات بين الجانبين، بما يتيح مراقبة دقيقة لحركة المواد الخطرة.