«أدنوك» تُوقّع اتفاقية مع «شل» لتوريد مليون طن متري سنوياً من الغاز المسال

أعلنت «أدنوك»، أمس، توقيع اتفاقية بيع وشراء مدتها 15 عاماً، لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة «شل إنترناشونال تريدنغ ميدل إيست ليمتد، فري زون»، المملوكة بالكامل لشركة «شل بي إل سي - شل».

تمثل الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال معرض ومؤتمر (أديبك 2025)، أول اتفاقية طويلة الأمد لبيع الغاز الطبيعي المسال بين «أدنوك» و«شل»، والثامنة من نوعها، وذلك بعد الإعلان عن أول اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس خلال معرض «أديبك 2024»، وبموجب هذه الاتفاقية، تم تحويل اتفاقية البنود الرئيسة، الموقَّعة سابقاً بين الطرفين، إلى اتفاقية بيع وشراء مُلزِمة، ووفقاً لهذه الاتفاقية، بلغ إجمالي الكميات التي تم الالتزام ببيعها حتى الآن أكثر من ثمانية ملايين طن متري سنوياً من السعة الإنتاجية لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، والبالغة 9.6 أطنان مترية سنوياً لعملاء دوليين في آسيا وأوروبا بموجب اتفاقيات طويلة الأمد، قالت الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، فاطمة النعيمي، إن «هذه الاتفاقية طويلة الأمد التي تم توقيعها مع (شل) تمثل إنجازاً نوعياً يسهم في تعزيز مكانة (أدنوك) مورّداً عالمياً موثوقاً للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات».