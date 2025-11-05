«إيثر».. شركة جديدة لقيادة التحول بالذكاء الاصطناعي في الإمارات

أعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوعة الأنشطة والممتدة استثماراتها إلى أكثر من 30 دولة، وشركة «بالانتير تكنولوجيز» الرائدة عالمياً في تطوير منصات الذكاء الاصطناعي التشغيلي، توقيع اتفاقية استراتيجية لإطلاق شركة جديدة تحمل اسم «إيثر»، وهي أول شركة من نوعها لـ«بالانتير» في دولة الإمارات.

وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، جرت مراسم توقيع الاتفاقية في إمارة دبي بين الرئيس التنفيذي للمجموعة في دبي القابضة، أميت كوشال، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «بالانتير»، نوم بيرسكي.

ويأتي إطلاق «إيثر» تتويجاً لـ18 شهراً من التعاون بين الجانبين الذي أثمر تحقيق تحوّل فعلي ونتائج إيجابية ملموسة ضمن محفظة دبي القابضة، وسيمهد هذا التعاون الطريق نحو توسيع نطاق هذه القدرات لتشمل قطاعات تجارية استراتيجية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وبدأت دبي القابضة، منذ مطلع عام 2024، في تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي ومنصات دمج البيانات من «بالانتير» ضمن عملياتها المتنوعة، ما أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، وتسريع اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية في البيانات، وقد انعكست هذه النتائج على قطاعات حيوية تشمل العقارات والضيافة والاستثمار والبنية التحتية، لدى علامات بارزة مثل نخيل ومِراس وجميرا.

وستعمل «إيثر» على تسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الاستراتيجية في دبي، لتمكين الجهات الحكومية والخاصة من تحقيق التحوّل على نطاق واسع، وبفضل الجمع بين خبرة دبي القابضة السوقية وقدرات «بالانتير» البرمجية والهندسية المتقدمة، ترسخ «إيثر» تطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسية محلياً، وذلك لتعزيز كفاءة العمليات وتقوية القدرة التنافسية، وفتح آفاق جديدة لخلق القيمة.

وستسهم الشركة بشكل مباشر في تعزيز المنظومة الرقمية الوطنية، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى تحقيق 100 مليار درهم سنوياً من مبادرات التحوّل الرقمي، ومن خلال إتاحة حلول الذكاء الاصطناعي التي أثبتت فاعليتها لقطاع الأعمال المحلي، تساعد «إيثر» على تسريع مسيرة دولة الإمارات نحو الريادة العالمية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما ستركز «إيثر» على توطين القيمة الاقتصادية لتقنيات «بالانتير»، ونقل المعرفة لتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب إرساء أطر حوكمة متكاملة لتوجيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن المشهد التجاري المحلي.

وستعمل «إيثر» بموجب مهمة واضحة تتمثّل في خدمة القطاعات التجارية في دبي، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي، وأهداف التنويع الاقتصادي للإمارة.

وقال أميت كوشال: «نعمل من خلال (إيثر) على توظيف القدرات الموثوقة للذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع، دعماً لطموحات دبي الرقمية ولجهود دولة الإمارات الرامية إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز ريادتها العالمية في الاقتصاد الرقمي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بالانتير تكنولوجيز»، أليكس كارب: «نفخر بشراكتنا مع دبي القابضة لتمكين المؤسسات في دولة الإمارات من الاستفادة من القدرات الرائدة عالمياً لمنصات (بالانتير) في مجال الذكاء الاصطناعي».