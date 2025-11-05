53.8 ألف شركة جديدة تنضم إلى «غرفة دبي» خلال 9 أشهر

كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن نتائجها للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلةً انضمام 53 ألفاً و838 شركة جديدة إلى عضويتها، بنمو نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس ذلك جاذبية الإمارة وقدرتها المتنامية على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يرسّخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للأعمال.

وأفادت الغرفة، في بيان، أمس، بأن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة ارتفعت، خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2025، إلى نحو 260 مليار درهم، بنمو 16% على أساس سنوي، فيما أصدرت الغرفة 627 ألفاً و908 شهادات منشأ بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، كما قامت الغرفة بإصدار واستقبال 3743 دفتر إدخال مؤقت للبضائع لسلع وبضائع بقيمة 3.69 مليارات درهم.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نجحت غرفة تجارة دبي في دعم التوسّع العالمي لـ90 شركة محلية بنسبة نمو قدرها 20% مقارنةً بـ75 شركة تم دعم توسعها في الأسواق الخارجية خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وبالتعاون مع مجموعات الأعمال، راجعت غرفة تجارة دبي خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري 42 قانوناً ومشروع قانون بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 64% مقارنة بـ49% نسبة الاعتماد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما عقدت الغرفة 124 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال بزيادة قدرها 41% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

واستقبلت الغرفة، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، 146 قضية وساطة بزيادة نسبتها 11% على أساس سنوي، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للقضايا 230 مليون درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان المنصوري: «في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمضي دبي بثبات في تعزيز صدارتها لمراكز المال والأعمال دولياً، مدعومة ببيئة أعمال متكاملة تُعزّز ثقة المستثمرين بآفاق الاقتصاد الوطني الواعدة».

وأضاف: «نواصل تكثيف الجهود لتعزيز منظومة الأعمال المتكاملة بما يواكب تطلعات المستثمرين من خلال تطوير مرونة البيئة التشريعية المحفزة للنمو، وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق العالمية وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والمضي قدماً نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة».

3 خدمات

أطلق مركز دبي للشركات العائلية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ثلاث خدمات استشارية متخصصة، تشمل خدمة تقييم الوضع الراهن ومراجعة ميثاق العائلة، وخدمة صياغة ميثاق العائلة، وخدمة تخطيط المكتب العائلي.

كما أصدر المركز أول دليل إرشادي يضم سجلاً متكاملاً لمستشاري الشركات العائلية في دبي، وذلك بهدف تمكين تلك الشركات من الحصول على الخدمات الاستشارية المتخصصة في المجالات الحيوية المرتبطة بمختلف المحاور الإدارية والتشغيلية، ويوفر الدليل وسيلة فعالة لتطوير آليات ربط الشركات العائلية بالمستشارين المتخصصين بالشركات العائلية.