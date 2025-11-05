منتجات إماراتية جديدة تدعم تخفيضات الأسعار وتنافس العلامات المستوردة في منافذ البيع

قال مستهلكون إن الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة طرح العديد من المنتجات الإماراتية الجديدة، التي دعمت زيادة عروض تخفيضات الأسعار في منافذ البيع، إضافة إلى طرح تلك المنتجات أساساً بأسعار تقل عن مثيلتها المستوردة، من علامات تجارية مختلفة.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن المنتجات الإماراتية، خصوصاً التي طرحت بشكل حديث في الأسواق، تتصدر بشكل عام عروض التنزيلات، وتوفر بدائل وخيارات للأسر المستهلكة بكلفة منخفضة، لافتين إلى أن أبرز السلع المحلية المطروحة خلال الفترات الأخيرة شملت منتجات المنظفات والعناية، إضافة إلى سلع غذائية معبأة في الدولة، مثل الشوفان والسكر والتوابل، وسلع مصنعة من المخبوزات.

بدورهم، أوضح مختصون في تجارة التجزئة أن السلع الإماراتية سواء المطروحة حديثاً أو السابقة، تشهد إقبالاً متزايداً وتتيح تنوعاً في السلع بأسعار منخفضة وجودة مرتفعة، لافتين إلى أن السلع الجديدة في الأسواق من الشائع زيادة العروض عليها لتعريف المستهلكين بها، وهو ما يُعزّز عروض التنزيلات للمستهلكين.

المنتجات الجديدة

وتفصيلاً، قال المستهلك، ياسر محسن، إنه «لاحظ خلال الفترة الأخيرة توافر العديد من المنتجات الجديدة المصنعة في الدولة، في العديد من المتاجر خصوصاً في مجال المنظفات ومنتجات العناية، مع توافر تلك المنتجات بأسعار منخفضة أو ضمن عروض موسعة للتنزيلات وعلى فترات طويلة، ما أتاح المجال للأسر المستهلكة لشراء تلك المنتجات كبديل للعلامات التجارية المثيلة التي تباع بأسعار مرتفعة».

وأضاف المستهلك، محمد حسن، أنه «كان يعتاد شراء منتجات لمنظفات الملابس السائلة من علامات تجارية عالمية بأسعار مرتفعة، حتى وجد منتجات بديلة متعددة وجديدة مصنعة في أسواق الإمارات، بأسعار منخفضة بمعدلات كبيرة، إضافة إلى طرحها بشكل متواصل ضمن عروض تنزيلات سعرية، وهو ما أتاح تخفيف الأعباء المالية للأسر عند التسوق لاحتياجاتها المنزلية».

وأوضح المستهلك، مروان إبراهيم، أن «السلع الإماراتية الجديدة التي تشمل أبرزها منتجات للمنظفات والعناية، إضافة إلى سلع غذائية معبأة من الشوفان والسكر والأرز والتوابل، ومنتجات من البسكويت والحلوى، تدعم عروض تنزيلات الأسعار، لأنها تستحوذ على حصص كبيرة من العروض التخفيضية المتوافرة خلال الفترة الأخيرة في العديد من المتاجر ولفترات طويلة، وذلك مع كون تلك المنتجات مازالت حديثة وتُطرح بأسعار منخفضة لتنشيط مبيعاتها».

وأشارت المستهلكة، منى يوسف، إلى أن «العديد من المنتجات الإماراتية الجديدة في الأسواق تتصدر عروض التخفيضات في العديد من المتاجر، إضافة إلى أن تلك السلع يتم طرحها بأسعار منخفضة من الأساس، ضمن تنزيلات فردية عليها، خصوصاً من منتجات المنظفات والسلع الغذائية المعبأة في الدولة»، لافتة إلى أن «السلع الإماراتية الحديثة في الأسواق أتاحت بدائل أكبر للمستهلكين، وعززت زيادة العروض التخفيضية، لكونها تستحوذ على حصص كبيرة من العروض المطروحة في العديد من المتاجر ومنافذ (السوبر ماركت)».

منتجات تنافسية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، إن «المنتجات المصنعة في أسواق الإمارات، من المنتجات التنافسية التي تتوافر بكلفة منخفضة وجودة مرتفعة»، مبيناً أن «التوسع في طرح العديد من المنتجات الإماراتية المنشأ، يزيد البدائل والخيارات المتاحة للأسر المستهلكة، في الحصول على منتجات ذات جودة مرتفعة».

وأضاف أن «التعاونية تدعم بشكل مستمر أولوية الترويج للمنتجات الوطنية، بما يدعم الاقتصاد المحلي وتنافسية تلك المنتجات في الأسواق، ما يلبي الاحتياجات المختلفة والمتزايدة للمستهلكين».

من جهته، قال مدير الاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو العالمية»، ناندا كومار، إن «المنتجات الإماراتية الجديدة التي طرحت خلال الفترة الأخيرة في الأسواق، تشهد إقبالاً متزايداً من المستهلكين، وذلك مع توافرها بجودة مرتفعة وكلفة منخفضة، مقارنة بالعديد من المنتجات العالمية المماثلة، وهو ما يتيح خيارات أكبر للمستهلكين بأسعار تنافسية تُخفف الأعباء المالية عن الأسر المستهلكة»، وأشار إلى أن «السلع الإماراتية المنشأ، تتيح للمستهلكين تنوعاً متزايداً في البدائل، خصوصاً أن عدداً كبيراً منها يستحوذ على حصص كبيرة من عروض التخفيضات»، لافتاً إلى أن «المجموعة تدعم أولوية عرض السلع الإماراتية المنشأ، سواء في العروض الترويجية أو بشكل عام، خصوصاً أنها تحظى بثقة كبيرة من المستهلكين».

بدوره، قال مدير المبيعات في أحد متاجر التجزئة، محمد ربيع، إن «طرح منتجات جديدة إماراتية المنشأ يتصدر عروض التخفيضات في العديد من المتاجر، وذلك لأن الشركات المورّدة لتلك السلع تستهدف - من خلال زيادة التخفيضات عليها - رفع تنافسيتها ومبيعاتها في مواجهة العلامات التجارية الشهيرة والقديمة في الأسواق، وبالتالي تستقطب فئات أكبر من المستهلكين، خصوصاً أن جودتها مرتفعة وأسعارها منخفضة، وهو ما ينعكس بالفائدة على الأسر المستهلكة».

زيادة التنافسية

اعتبر خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، أن السلع الجديدة الإماراتية المنشأ في الأسواق التي تطرح ضمن عروض تخفيضات متزايدة لتعريف المستهلكين بها بشكل أكبر، تتيح للمستهلكين خيارات وبدائل أكبر، وتُعدّ إضافة قيمة لقطاع تجارة التجزئة عبر زيادة التنافسية، ودعم توجه الشركات لطرح منتجات بأسعار تنافسية أكبر.