«طيران الإمارات» تتيح السفر عبر «المبنى 3» بدون جواز أو بطاقة الصعود إلى الطائرة

أعلنت طيران الإمارات عن استثمار نحو 85 مليون درهم في تركيب أكثر من 200 كاميرا مزودة بتقنية التعرف على الوجه (البيومترية) في مبنى الركاب 3 بمطار دبي الدولي، لتتيح لعملائها المرور عبر نقاط المطار المختلفة، من إنهاء إجراءات السفر والجوازات وبوابات الصعود إلى الطائرة وصالات المطار، باستخدام ملامح الوجه فقط، دون الحاجة إلى إبراز جواز السفر أو بطاقة الصعود إلى الطائرة، بخطوات تسجيل سريعة وسهلة عبر تطبيق طيران الإمارات.

ويمكن لأي عميل لطيران الإمارات، سواء كان زائراً لدولة الإمارات أو مقيماً فيها، التسجيل في خدمات السفر الذكي البيومترية بسهولة عبر تطبيق طيران الإمارات، أو من خلال الأكشاك الذاتية في المطار، أو عند مكاتب إنهاء إجراءات السفر. ويكفي التسجيل مرة واحدة فقط للموافقة على استخدام البيانات البيومترية، ليتمكن العملاء بعدها من تجاوز الطوابير والتنقل بسهولة عبر المناطق الذكية المخصصة للتعرف البيومتري في مطار دبي الدولي أثناء المغادرة أو الوصول.

ويمكن للعملاء التسجيل في الخدمة عبر تطبيق طيران الإمارات أو مكاتب إنهاء إجراءات السفر بالمطار. ويجب أن يكون عمر المسافر 18 عاماً أو أكثر، مع التسجيل الفردي لكل شخص، ويستغرق التسجيل عبر التطبيق بضع دقائق فقط، ويشترط أن يكون العميل عضواً في برنامج سكاي واردز طيران الإمارات.

كيفية استخدام عملاء طيران الإمارات لتقنية التعرّف على الوجه في مطار دبي الدولي

.1 التسجيل: يمكن للعملاء التسجيل في الخدمة عبر تطبيق طيران الإمارات أو مكاتب إنهاء إجراءات السفر بالمطار. ويجب أن يكون عمر المسافر 18 عاماً أو أكثر، مع التسجيل الفردي لكل شخص، ويستغرق التسجيل عبر التطبيق بضع دقائق فقط، ويشترط أن يكون العميل عضواً في برنامج سكاي واردز طيران الإمارات. ويُطلب من العميل مسح جواز السفر ضوئياً، والتقاط صورة ذاتية (سيلفي) لمطابقتها مع ملفه في سكاي واردز، والموافقة على استخدام طيران الإمارات للبيانات البيومترية المسجّلة لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

2- إنهاء إجراءات السفر باستخدام القياسات الحيوية: بعد التسجيل، يمكن للمسافر استخدام تقنية التعرف على الوجه عند أكشاك الخدمة الذاتية أو مكاتب إنهاء الإجراءات عند السفر من دبي، كما يمكن استخدامها في منطقة رحلات الربط عند الانتقال إلى رحلة أخرى لطيران الإمارات.

3- المرور السريع عبر البوابات البيومترية الذكية: يمكن للمسافرين المسجلين تجاوز طوابير الجوازات عبر البوابات الذكية في المبنى 3 التي تشغلها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حيث يكفي التوقف لثوانٍ أمام الكاميرا لالتقاط صورة سريعة، ثم المتابعة مباشرة إلى منطقة التفتيش الأمني أو استلام الأمتعة. وتتوفر الخدمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، ومواطني مجلس التعاون، والزوّار الذين يحق لهم الحصول على التأشيرة عند الوصول وذلك عبر البوابات البيومترية الذكية.

4- دخول صالات طيران الإمارات بسهولة: يمكن لعملاء طيران الإمارات المؤهلين لدخول صالات طيران الإمارات في الكونكورس B الدخول ببساطة من خلال التعرّف على الوجه عند خمس بوابات مخصصة، وكل ما عليهم فعله هو التوجّه إلى البوابة والنظر إلى الكاميرا، ليُفتح المدخل تلقائياً، دون الحاجة لإبراز بطاقة الصعود.

5- الصعود السريع إلى الطائرة: لم يعد المسافرون المسجّلون في الخدمة بحاجة إلى إبراز بطاقة الصعود إلى الطائرة، إذ يمكنهم الصعود باستخدام بصمة الوجه عبر بوابات الصعود المزوّدة بتقنية التعرف البيومتري في الكونكورس A وB وC، مع خطط لتوسيع الخدمة قريباً.

وفي حال كان المسافر قد زار دبي سابقاً أو مقيماً فيها ولديه ملف بيومتري لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، يمكن لطيران الإمارات مطابقة صورته مع الملف الموجود بعد إتمام التسجيل. أما في حال عدم وجود ملف سابق، فستقوم طيران الإمارات بإنشاء ملف بيومتري مؤقت لتسجيل الموافقة على استخدام الخدمة. وبمجرد دخول الشخص إلى دبي، سيتم تحويل الملف المؤقت إلى ملف دائم في قاعدة بيانات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ليُستخدم تلقائياً في رحلاته المقبلة عبر دبي.