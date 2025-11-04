«أدنوك»: تحسين الإنتاج بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

أعلنت «أدنوك» وشركة «إس إل بي»، أمس، خلال فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2025»، عن إطلاق منصة «AiPSO» لتحسين الإنتاج باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي، وتطبيقها عبر ثمانية من حقول «أدنوك» في المرحلة الأولى.

وترسّخ هذه الخطوة مكانة «أدنوك» في قطاع الطاقة كشركة رائدة تعتزم تطبيق هذا النظام عبر حقولها كافة، بما يعزّز مساعيها لتصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في القطاع على مستوى العالم.

وبالاستفادة من منصة البيانات والذكاء الاصطناعي «Lumi» التي طورتها «إس إل بي»، وحلول «كوغنايت داتا فيوجن»، يقوم حل «AiPSO» بتحليل ملايين من نقاط البيانات في الوقت الفعلي، ويستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي التي طورتها «أدنوك»، لمراقبة وتحسين منظومة الإنتاج الشاملة التي تضم آلاف الآبار الهيدروكربونية ومئات مرافق المعالجة، وذلك عبر تمكين مسارات عمل رقمية ذكية تربط بين العمليات المكتبية وعمليات الحقول في الوقت الفعلي.