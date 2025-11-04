«XRG» تستحوذ على حصة في «ممر الغاز الجنوبي»

أعلنت «XRG»، منصة الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة، التي أطلقتها «أدنوك» في نوفمبر 2024، عن توقيع «اتفاقية شروط أساسية» غير مُلزمة، للاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي» من وزارة الاقتصاد في أذربيجان، ووقّع الاتفاقية، على هامش معرض ومؤتمر «أديبك 2025»، كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير الاقتصاد في أذربيجان رئيس مجلس الإشراف على شركة النفط الوطنية «سوكار»، ميكائيل جباروف، وتسهم الاتفاقية في دعم النمو الاقتصادي لأذربيجان، وتعزز دورها كشريك موثوق في قطاع الطاقة.