خالد بن محمد: الإمارات تواصل بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا

كشفت شركة «مايكروسوفت»، أمس، عن تفاصيل استثمارها بقيمة 15.2 مليار دولار في دولة الإمارات، بدءاً من انطلاق هذه المبادرة في عام 2023 وحتى نهاية عام 2029.

ويهدف استثمار «مايكروسوفت» إلى تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الدولة، وتوسيع نطاق برامج تأهيل المواهب والكفاءات الرقمية المتخصصة، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.

واطّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، من نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة «مايكروسوفت»، براد سميث، على الخطط الاستثمارية المستقبلية للشركة في دولة الإمارات، بما في ذلك مشاريع تعزيز البنية التحتية الرقمية ومنظومة الذكاء الاصطناعي، وجهود تأهيل الكفاءات المحلية من خلال البرامج التدريبية ومبادرات البحث والتطوير.

وأكّد سموّه أن «هذا الاستثمار الاستراتيجي يعكس الثقة العالمية في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لدولة الإمارات التي تواصل بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا»، مشيراً سموّه إلى أن هذه الشراكة تُرسّخ مكانة الإمارة والدولة كوجهة رائدة لاستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في منظومة الابتكار ودعم بناء صناعات المستقبل.

وقال براد سميث: «يعكس هذا الاستثمار التزام (مايكروسوفت) بضخ استثمارات مباشرة داخل دولة الإمارات، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وكما دأبنا في مختلف أنحاء العالم، نحرص على المساهمة في تنمية الاقتصادات المحلية بالتوازي مع توسيع وتطوير أعمالنا، بالاستناد إلى ثلاث ركائز أساسية هي التكنولوجيا وتنمية المواهب وترسيخ الثقة».

وأضاف سميث: «لا يقتصر استثمار (مايكروسوفت) على التكنولوجيا فحسب، ولكنه يتمحور حول الإنسان بالدرجة الأولى، فمن خلال تنمية المواهب المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتمكين الأفراد من تطوير ونشر واستخدام هذه التقنيات، بما ينسجم مع خصوصية المنطقة واحتياجاتها، تسهم مايكروسوفت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية في تبني ونشر ابتكارات الذكاء الاصطناعي».

ويأتي هذا الاستثمار امتداداً للشراكة الراسخة بين «مايكروسوفت» ومجموعة «G42» الإماراتية الرائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويؤكد تركيز الشركة على الجمع بين التكنولوجيا وتنمية المواهب وبناء الثقة كركائز أساسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل.

وبدءاً من عام 2023 حتى نهاية العام الجاري، تكون «مايكروسوفت» قد استثمرت وأنفقت أكثر من 7.3 مليارات دولار في دولة الإمارات، بما في ذلك استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار يشمل حصص ملكية في مجموعة «G42»، ونفقات رأسمالية تزيد على 4.6 مليارات دولار لتطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الدولة، وأكثر من 1.2 مليار دولار من النفقات التشغيلية المحلية وتكاليف بيع السلع، ومن مطلع عام 2026 حتى نهاية عام 2029، تعتزم الشركة إنفاق أكثر من 7.9 مليارات دولار في دولة الإمارات، ويشمل ذلك أكثر من 5.5 مليارات دولار من النفقات الرأسمالية المخصصة للعمليات التوسعية الحالية والمخطط لها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بما في ذلك مبادرات جديدة ستعلن عنها خلال هذا الأسبوع في أبوظبي.

كما يشمل نحو 2.4 مليار دولار من النفقات التشغيلية المحلية وتكاليف بيع السلع.

تأهيل مليون فرد

بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية في الدولة، تعهدت مايكروسوفت بتدريب وتأهيل مليون فرد في دولة الإمارات بحلول عام 2027، من بينهم 120 ألف موظف حكومي، و175 ألف طالب، و39 ألف معلم، ما يسهم في توسيع نطاق الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، ليصبح أكثر شمولاً ويُتاح لمختلف فئات المجتمع.