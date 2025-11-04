70.2 مليار درهم صافي أرباح 15 بنكاً مدرجاً في أسواق الإمارات

ارتفعت الأرباح الصافية لـ15 بنكاً مدرجاً في أسواق المال المحلية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنسبة 10.07%، مدعومة بزيادة الإيرادات التشغيلية وقوة الملاءة المالية للبنوك، ما يعكس دور القطاع المصرفي كرافعة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني، ويؤكد قوته ومتانته.

ووفقاً لمسح أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى الإفصاحات المعلنة في سوقي «دبي المالي» و«أبوظبي للأوراق المالية»، فقد بلغ إجمالي صافي الأرباح المجمعة لتلك البنوك نحو 70.27 مليار درهم، مقارنة بـ63.84 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2024، بزيادة قدرها نحو 6.43 مليارات درهم.

الأرباح قبل الضرائب

وأظهر المسح نمو أرباح البنوك محل الرصد «قبل الضرائب»، خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، بنسبة 14.28%، لتصل إلى نحو 83.31 مليار درهم، مقارنة بنحو 72.89 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة تبلغ نحو 10.41 مليارات درهم.

وتوزعت الأرباح قبل الضرائب بواقع 42.56 مليار درهم لستة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي، و40.74 مليار درهم لتسعة بنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

«دبي المالي»

بدورها، حققت ستة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي أرباحاً صافية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بقيمة 35.49 مليار درهم، بينما بلغ الربح «قبل الضريبة» نحو 42.56 مليار درهم.

وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني القائمة بأرباح صافية قدرها 18.95 مليار درهم، بينما بلغت أرباحه قبل الضريبة 23.39 مليار درهم.

وحلّ بنك دبي الإسلامي ثانياً بأرباح صافية بلغت 5.68 مليارات درهم، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 6.61 مليارات درهم، تلاه بنك المشرق بأرباح صافية بلغت 5.18 مليارات درهم، وأرباح قبل الضريبة تصل إلى نحو 6.14 مليارات درهم، بينما جاء مصرف الإمارات الإسلامي رابعاً بأرباح صافية بلغت 2.71 مليار درهم، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 3.16 مليارات درهم.

أما بنك دبي التجاري فسجل أرباحاً صافية بقيمة 2.57 مليار درهم، وأرباحاً قبل الضريبة بقيمة 2.83 مليار درهم، بينما حقق مصرف عجمان أرباحاً صافية قدرها 379.97 مليون درهم، وأرباحاً قبل الضريبة بقيمة 413.63 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كما أظهر المسح تسجيل تسعة بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أرباحاً صافية بقيمة 34.78 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو 21.98%، بينما بلغ الربح قبل الضريبة نحو 40.74 مليار درهم، بنمو 24.46%.

وتصدر بنك أبوظبي الأول القائمة بأرباح صافية بلغت 16.01 مليار درهم، وربح قبل الضريبة بقيمة 19.25 مليار درهم.

وحلّ بنك أبوظبي التجاري ثانياً بأرباح صافية قدرها 8.1 مليارات درهم، وأرباح قبل الضريبة بلغت 9.1 مليارات درهم، يليه مصرف أبوظبي الإسلامي بأرباح صافية بلغت 5.3 مليارات درهم، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 6.5 مليارات درهم.

وسجّل بنك رأس الخيمة الوطني أرباحاً صافية بقيمة 2.08 مليار درهم، وأرباحاً قبل الضريبة بقيمة 2.28 مليار درهم، تلاه «الشارقة الإسلامي» بأرباح صافية بلغت 1.1 مليار درهم، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 1.2 مليار درهم.

وجاء بنك الفجيرة سادساً بأرباح صافية بلغت 945.37 مليون درهم، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 1.03 مليار درهم، تلاه بنك أم القيوين بأرباح صافية بلغت 464.509 مليون درهم، وربح قبل الضريبة بقيمة 504.432 ملايين درهم.

وحل بنك الشارقة في المرتبة الثامنة بأرباح صافية بلغت 434.63 مليون درهم، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 480.32 مليون درهم، تلاه البنك العربي المتحد بأرباح صافية بلغت 315.56 مليون درهم، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 346.84 مليون درهم.

5 بنوك تستحوذ على 84.31% من إجمالي الأرباح

استحوذت خمسة بنوك على الحصة الكبرى من الأرباح الصافية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وهي «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«دبي الإسلامي» و«أبوظبي الإسلامي» و«المشرق»، محققة ربحاً بقيمة 59.25 مليار درهم، ما يعادل نحو 84.31% من إجمالي الأرباح.

• 35.49 مليار درهم أرباح 6 بنوك في «دبي المالي».