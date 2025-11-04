عصام كاظم: دبي تتجه إلى تسجيل 2025 عاماً قياسياً في أعداد السيّاح الدوليين

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن قطاع السياحة في دبي، يتجه إلى تحقيق عام قياسي آخر في معدلات تدفق السيّاح الدوليين خلال عام 2025، وذلك بناء على النتائج التي تحققت في الأشهر التسعة الأولى من العام، مع استقبال الإمارة 13.95 مليون سائح دولي.

وأوضح كاظم لـ«الإمارات اليوم»، بمناسبة مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في فعاليات «معرض سوق السفر العالمي» في لندن، إن التركيز الحالي ينصب على تحسين التجربة السياحية الشاملة، بدءاً من لحظة التفكير بدبي كوجهة يرغب السائح في زيارتها مروراً بالقدوم إليها، وصولاً إلى استكشاف الوجهات والمعالم المتنوّعة، وحتى مغادرتها.

تجربة استثنائية

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة، عصام كاظم، إن مشاركة الدائرة هذا العام في فعاليات «معرض سوق السفر العالمي» في لندن، تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مكانة الإمارة وجهة سياحية رائدة على مستوى العالم، واستقطاب المزيد من الزوار من الأسواق الدولية الرئيسة، كما تأتي ضمن استراتيجية دبي الرامية إلى تعزيز حضورها على خارطة السياحة العالمية، من خلال الترويج لمقوماتها المتنوّعة، وتقديم صورة شاملة عن التجربة السياحية الاستثنائية التي توفرها الإمارة للزوّار على مدار العام.

وأضاف كاظم لـ«الإمارات اليوم»، أن الدائرة تشارك هذا العام بوفد موسع يضم أكثر من 70 شريكاً من ضمنهم جهات حكومية، إلى جانب نخبة من الشركاء في القطاع الخاص، منهم الفنادق وشركات الضيافة والمرافق الترفيهية ومزودو الخدمات السياحية، لافتاً إلى أن هذه المشاركة تهدف إلى إبراز تناغم منظومة السياحة في دبي، والتأكيد على جاهزيتها لتقديم تجربة متكاملة تجمع بين الضيافة، والتسوق، والترفيه، والثقافة، والمغامرات، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة وخدمات النقل الذكية.

عام قياسي

وأشار كاظم إلى أن دبي استقبلت 13.95 مليون سائح دولي خلال الفترة بين يناير وسبتمبر من عام 2025، ما يمثل نمواً بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ويأتي هذا النمو تتويجاً للتطور المميز الذي شهدته العروض التي توفرها دبي كوجهة سياحية، مدفوعاً باستراتيجية التسويق الفعالة التي تعتمدها الإمارة على المستوى العالمي، وبالشراكات الراسخة التي تجمع بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن تجربة دبي السياحية تضمن رحلة شاملة بكامل مراحلها، من مرحلة الإلهام والتخطيط وحتى ما بعد المغادرة، مشيراً إلى أنه في هذا الإطار تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي على توجيه حملات تسويقية ذكية ومتعدّدة القنوات تستهدف أسواقاً مختلفة حول العالم، وتقدّم محتوى بصرياً مبتكراً يجذب مختلف شرائح السياح، وتعتمد هذه الحملات على سرد قصصي يبرز تنوّع دبي الثقافي والترفيهي، ويتحدث عن الإمارة كوجهة ملهمة يمكن زيارتها طوال العام، بما تمتلكه من فعاليات مستمرة وقدرة على تجديد المشهد السياحي.

نمو قوي

وقال كاظم إن قطاع السياحة في دبي يواصل تحقيق نمو قوي ومتسارع في ضوء الرؤية الرشيدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مدعوماً باستراتيجية شاملة ترتكز على أربعة محاور رئيسة تشمل: رفع مستويات التدفق السياحي، زيادة معدل إقامة النزلاء، تعزيز الإنفاق السياحي، ورفع نسبة الزوار المتكررين.

ولفت كاظم إلى أن نحو ربع زوار دبي يزورون الإمارة مرتين سنوياً، ما يعكس الجاذبية المستدامة التي تتمتع بها المدينة وقدرتها على الحفاظ على ولاء الزوار.

وأكد أن هناك فرصاً كبيرة للتوسّع في الأسواق الجديدة والواعدة، إلى جانب تعزيز الحضور في الأسواق التقليدية التي تُشكل قاعدة راسخة للقطاع.

تجارب مبتكرة

وجدد كاظم التأكيد على أن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تعمل بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتطوير منتجات وتجارب سياحية مبتكرة، تعكس التنوّع الذي تتميز به دبي وتبرز مقوماتها كوجهة عصرية تجمع بين الترفيه، والثقافة، وسياحة الأعمال، كما تسعى المؤسسة إلى تنويع الأسواق السياحية عبر حملات ترويجية عالمية تستعرض جاذبية دبي وتنافسيتها على مستوى الخدمات والبنية التحتية.

وبيّن أن ارتفاع أعداد الزوار الدوليين يأتي انسجاماً مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية «33D» الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، مشيراً إلى أن هذا النمو يرتبط بشكل وثيق بالتقدم الاقتصادي الذي تحرزه الإمارة، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة وجذب مزيد من الاستثمارات، ويدعم بشكل كبير إجمالي الناتج المحلي للإمارة.

ولفت كاظم إلى أن الوصول إلى دبي أصبح أكثر سهولة بفضل بنيتها التحتية المميزة وبيئتها الداعمة للأعمال التي تعزز التعاون، كما أن برنامجها السنوي الحافل بالأنشطة الترفيهية والتجارية والفعاليات والمؤتمرات والمعارض، تمكن من جذب شريحة جديدة من الجماهير من جميع أنحاء العالم وإحداث تأثير اقتصادي كبير.

سياحة الأعمال

وأكد كاظم أن دبي تواصل تعزيز ريادتها العالمية في سياحة الأعمال والحوافز والمؤتمرات والمعارض، مستندة إلى رؤية استراتيجية تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والابتكار في الخدمات، والدعم المؤسسي القوي من الجهات الحكومية، حيث أسهم مكتب فعاليات دبي للأعمال، وهو المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة، والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في لعب دور محوري في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة استراتيجية لفعاليات الأعمال المؤثرة على مستوى المنطقة والعالم.

وقال إن دبي حققت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط لعام 2024 من حيث عدد مؤتمرات الجمعيات الدولية التي استضافتها، وفقاً لتصنيف «الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات»، ما يؤكد ثقة المنظمات الدولية الكبرى بقدرات دبي التنظيمية واللوجستية، ومرونتها العالية في استضافة فعاليات عالمية.

وأوضح كاظم أنه في النصف الأول من عام 2025، سجل مكتب فعاليات دبي للأعمال رقماً قياسياً بالفوز بعطاءات استضافة 249 فعالية من مؤتمرات واجتماعات وندوات دولية وبرامج تحفيزية، وهو إنجاز يؤكد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دبي على خريطة سياحة الأعمال العالمية، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تجذب هذه الفعاليات أكثر من 127 ألف مشارك ووفد دولي إلى دبي خلال السنوات المقبلة.

منصة للابتكار

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن دبي تتميز بكونها منصة للابتكار والمعرفة، حيث تستضيف سنوياً مئات الفعاليات الاقتصادية والعلمية والتقنية، ما يجعلها بيئة مثالية للتواصل وتبادل الخبرات وإبرام الشراكات الدولية.

وأضاف أن برنامج دبي للفعاليات الدولية، يدعم جهود جذب المؤتمرات الكبرى، من خلال توفير حوافز وتسهيلات للمؤسسات والجمعيات العالمية الراغبة في تنظيم فعالياتها في الإمارة.

