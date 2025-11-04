«طيران الإمارات» تشغّل 6 رحلات إضافية أسبوعياً إلى القاهرة

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن تعزيز خدمتها بين دبي والقاهرة عبر تشغيل ستّ رحلات إضافية أسبوعياً، اعتباراً من الأول من ديسمبر 2025، وذلك استجابة للطلب المتزايد خلال موسم الشتاء.

وأفادت الناقلة، في بيان، أمس، بأنه ابتداءً من الأول من فبراير 2026، سترتفع الخدمة إلى رحلة يومية إضافية، بتوقيت جديد يُكمل جدول الرحلات الأربع اليومية الحالية، في خطوة تعكس ثقة «طيران الإمارات» بمتانة الطلب على السفر من وإلى مصر، موضحة أنها ستُشغَّل الرحلات بطائرات الـ«بوينغ 777» ضمن جدول مصمم لتوفير رحلات ربط سلسة مع وجهات رئيسة في الشرق الأقصى، مثل هونغ كونغ وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وغيرها، إلى جانب وجهات في شرق وجنوب القارة الإفريقية، مثل تنزانيا وكينيا وجنوب إفريقيا.

وخلال الفترة من الأول من ديسمبر 2025 وحتى 31 يناير 2026، ستقلع الرحلة «ئي كيه 929» من مطار دبي الساعة 10:45 لتصل القاهرة الساعة 13:00، فيما ستغادر رحلة العودة «ئي كيه 930» من مطار القاهرة الساعة 14:40 لتصل إلى دبي الساعة 19:55 جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الخميس، واعتباراً من الأول من فبراير 2026 فستقلع الرحلة اليومية «ئي كيه 929» من مطار دبي الساعة 04:00 لتصل القاهرة الساعة 6:15، بينما ستغادر رحلة العودة «ئي كيه 930» من مطار القاهرة الساعة 08:00 لتصل إلى دبي الساعة 13:15، (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي والقاهرة).

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «تُعدّ القاهرة من أكثر وجهات المنطقة نشاطاً للمسافرين والشحن الجوي، وقد شكّلت على الدوام وجهة محورية لـ(طيران الإمارات). وستُسهم الخدمة الإضافية في تسهيل حركة العملاء عبر شبكتنا العالمية، وتعزيز روابط التجارة والسياحة بين مصر والإمارات والعالم».

افتتاح متجر «عالم طيران الإمارات» في الرياض

افتتحت «طيران الإمارات» متجرها الجديد «عالم طيران الإمارات» في العاصمة السعودية الرياض، ما يعزّز انتشار مفهومها المبتكر لمتاجر السفر الذي يعزّز من تجربة العملاء، من خلال التقنيات الذكية، وخبراء السفر، وعرض المنتجات، ويمتد المتجر الجديد على مساحة 288 متراً مربعاً، ويستقبل زوّاره في أجواء مستوحاة من تصميم صالات «طيران الإمارات» الفاخرة، حيث يمكنهم التخطيط لرحلاتهم المقبلة، والحصول على استشارات من خبراء السفر، والتعرّف إلى منتجات وخدمات «طيران الإمارات».