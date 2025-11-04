إطلاق «تيرا جاردنز» في «مدينة إكسبو دبي»

أعلنت شركة إعمار العقارية ومركز دبي التجاري العالمي، أمس، تعزيز عملهما المشترك عبر إطلاق مشروع «تيرا جاردنز»، الذي يُعدّ جزءاً من المخطط الرئيس لـ«إكسبو ليفينغ»، المجمع السكني المتكامل في «مدينة إكسبو دبي»، ويمتد المخطط الرئيس لـ«إكسبو ليفينغ» على مساحة 451.2 ألف متر مربع، ويجسّد نموذجاً لمجتمع متكامل يجمع بين الوحدات السكنية ومرافق التجزئة والضيافة والمكاتب، ويتضمن المخطط الرئيس خمسة مجمعات سكنية تضم 3555 وحدة سكنية، بينما يضم «تيرا جاردنز» في الوقت الراهن 560 وحدة سكنية.