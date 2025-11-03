الذهب يستقر والدولار إلى أعلى مستوياته في 3 شهور

استقرت أسعار الذهب اليوم فيما اقترب الدولار من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. يأتي ذلك بينما يترقب المتعاملون بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكية للحصول على مزيد من الدلالات حول مسار أسعار الفائدة والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4006.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1129 بتوقيت جرينتش. وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة لتصل إلى 4017.40 دولار.واقترب مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر،مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.