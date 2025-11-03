مذكرة تفاهم لدعم الابتكار في «إنترنت الأشياء» وتسريع التحول الرقمي

وقّعت «إنفرا إكس»، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «Cumulocity»، إحدى الشركات المتخصصة في تقديم منصات إنترنت الأشياء. وتُرسّخ هذه الاتفاقية إطاراً للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين بهدف استكشاف فرص تطوير حلول إنترنت الأشياء (IoT)، وتنمية الأعمال المشتركة، وتنفيذ مشاريع كبرى ذات اهتمام مشترك. وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بين مدير إدارة الشؤون التجارية في «إنفرا إكس»، ياسر عبدالله البهندي، ونائب الرئيس لشركة «Cumulocity» لإنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، نصري ناصر الدين.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «إنفرا إكس»، راشد الأحمدي: «تعكس مذكرة التفاهم مع (Cumulocity) التزام (إنفرا إكس) الاستراتيجي بالمساهمة في تعزيز الجاهزية للمستقبل الرقمي في دولة الإمارات من خلال تسريع وتيرة الابتكار في مجالي إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI).

ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تُعزّز الذكاء والكفاءة والاستدامة عبر مختلف القطاعات، بما يدعم رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد مترابط ومتقدّم تقنياً». كما ستركّز الشراكة على تطوير استراتيجية دخول مشتركة إلى السوق (Go-To-Market)، تجمع بين البنية التحتية الرقمية القوية والخبرة المحلية لدى «إنفرا إكس»، والقدرات التقنية المتقدمة لشركة Cumulocity في مجال إنترنت الأشياء.

وسيسهم هذا التعاون في تمكين المؤسسات وشركات المرافق ومبادرات المدن الذكية من تطبيق تقنيات الاتصال الذكي، بما يتيح المراقبة في الوقت الفعلي، والصيانة التنبؤية.

وقال نصري ناصر الدين: «يعكس تعاوننا مع (إنفرا إكس) رؤيتنا المشتركة في قيادة التحول الرقمي واسع النطاق عبر الاتصال الذكي. ومن خلال الجمع بين البنية التحتية لدى (إنفرا إكس) ومنصة إنترنت الأشياء من (Cumulocity)، نضع الأسس لبناء مستقبل أكثر ذكاءً يعتمد على البيانات، حيث تتمكّن المؤسسات والمدن من الابتكار والتوسع والعمل بكفاءة واستدامة».