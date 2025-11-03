مكتب الذكاء الاصطناعي و«الإمارات دبي الوطني» ينظمان «هاكاثون برمجة سكرم»

نظّم مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، النسخة الأولى من «هاكاثون برمجة سكرم»، ضمن فعاليات يوم الإمارات للبرمجة «الإمارات تبرمج»، الذي تحتفي به الدولة في 29 أكتوبر من كل عام.

ويتزامن يوم الإمارات للبرمجة «الإمارات تبرمج» مع ذكرى تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول حكومة إلكترونية في المنطقة عام 2001، والذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يوماً عالمياً للبرمجة. وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، أن «فعالية الإمارات تبرمج، تجسد الرؤية الاستباقية لقيادة دولة الإمارات في أن البرمجة هي لغة المستقبل التي ستشكل عالم الغد، وأن حكومة الإمارات تواصل ترجمة الرؤية وترسيخ هذا النهج عبر الاستثمار في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، وتمكينها من الابتكار، وتعزيز قدراتها ومهاراتها، من خلال الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات المختلفة، عبر مبادرات وبرامج متقدمة تدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي».

وأضاف أن «بناء جيل من قادة الذكاء الاصطناعي يتطلب مواكبة المستجدات المتسارعة والمتغيرة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى أن الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني لتنظيم «هاكاثون برمجة سكرم» تمثل نموذجاً عملياً لدعم الابتكار في قطاع الخدمات المصرفية، والإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية في التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة للشؤون الرقمية وتقنية المعلومات في بنك الإمارات دبي الوطني، ميغيل ريو تينتو، إن «تبني البنك لمنهجيات (أجايل - Agile) أحدث تحولاً جذرياً في هيكله التنظيمي، ما مكّنه من تعبئة أكثر من 3500 دور وظيفي عبر مجالات الهندسة والتقنية الرقمية والتصميم والأعمال لتطوير منتجات رقمية رائدة، الأمر الذي أسهم في تسريع الكفاءة التشغيلية والأداء المالي، وعزز مكانة البنك على مستوى المنطقة في مجال الابتكار والرقمنة والتطور التكنولوجي».