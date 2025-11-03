«أدنوك للتوزيع»: 20 دقيقة لشحن السيارات الكهربائية.. و750 شاحناً سريعاً في المحطات بحلول 2028

قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، المهندس بدر اللمكي، إن «أدنوك للتوزيع توفر خدمة شحن السيارات الكهربائية بشواحن سريعة، تضمن تزويد السيارة بالكهرباء خلال 20 دقيقة، وتنتشر في المحطات على الخطوط الرئيسة انطلاقاً من إمارة أبوظبي إلى دبي والإمارات الشمالية، ومن أبوظبي إلى مدينة العين ومنطقة الظفرة»، مضيفاً أن عدد الشواحن الكهربائية داخل محطات أدنوك للتوزيع وصل حالياً إلى 300 شاحن كهربائي، ونستهدف الوصول إلى 700 أو 750 شاحناً في الطرق الرئيسة بحلول عام 2028، ويتوقع الوصول إلى هذا المستهدف فعلياً قبل هذا التاريخ.

وأكد اللمكي في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن تجربة العميل في شحن السيارات الكهربائية، من خلال محطات أدنوك للتوزيع، سهلة وبسيطة، إذ يمكن من خلال إعداد مسبق عبر التطبيق ولمرة واحدة فقط، القيام بشحن السيارة في كل مرة، دون أي خطوات أو إجراءات إضافية.

وقال إن «ملف التوطين من الملفات ذات الأولوية في أدنوك للتوزيع، حيث بلغت النسبة نحو 63%، ومستمرون في تعزيز النسبة وزيادة الوظائف في كل القطاعات، وملتزمون بتوفير أفضل بيئة عمل للمواطنين، وحالياً كل مديري المحطات تقريباً من المواطنين، فضلاً عن الوجود في الوظائف الأخرى الفنية والإدارية، وأيضاً داخل واحة أدنوك أو في محطات تزويد الطائرات بالوقود».

وأكد اللمكي أن أدنوك للتوزيع أيضاً توفر لرواد الأعمال المواطنين فرصاً لعرض منتجاتهم وخدماتهم، من خلال الوجود في واحة أدنوك، مع تقديم الدعم والشراكة اللازمة، إذ يوجد حالياً أكثر من 1000 محل تتم إدارتها ضمن محفظة أدنوك للتوزيع داخل الدولة، ويمكن توفير مساحة لأي من أصحاب الأفكار والمنتجات والأعمال الجديدة داخل محالنا ليكونوا أكثر قرباً من الجمهور.

وأضاف أن «أدنوك للتوزيع» لديها أكبر برنامج ولاء للنقاط على مستوى الإمارات، يشارك فيه أكثر من 2.5 مليون عميل، وبه مميزات وجوائز وتخفيضات، كما يمكن تحويل النقاط إلى أميال بعد توقيع اتفاقية مع شركة الاتحاد للطيران، وكذلك مع شركة «لاند مارك».

وتابع اللمكي: «في ما يخص توفير أسطوانات الغاز المنزلي فخدماتنا متنوعة حسب المجتمعات السكنية التي نوجد فيها، وأيضاً بحسب التشريعات والاشتراطات الموضوعة من قبل كل إمارة، فعلى سبيل المثال - في بعض الإمارات وعلى مستوى كل شركات تزويد الوقود - لا يُسمح ببيع الأسطوانات داخل المحطات، بينما تسمح إمارات أخرى بالبيع، ودائماً أدنوك للتوزيع تلتزم بكل الأطر والإجراءات التي تضعها الجهات المعنية على مستوى إمارات الدولة»، لافتاً إلى أنه يمكن للعميل في أبوظبي، على سبيل المثال، طلب أسطوانة الغاز عن طريق التطبيق الذكي، ومن ثم يمكن توصيلها خلال 20 دقيقة.

وكشف اللمكي عن مبادرة جديدة لأدنوك للتوزيع، سيجري الإعلان عن تفاصيلها خلال نوفمبر الجاري، تهدف إلى تقديم خدمات ترفيهية ومجتمعية متكاملة داخل المحطات على الطرق تحت اسم «ذا هب»، بما يوفر للعائلات التسوق والترفيه، فضلاً عن الحصول على الخدمات المميزة الأخرى كالطعام وشحن السيارات الكهربائية والتزود بالوقود، مؤكداً أن «مثل هذه المبادرات نحاول بها أن نكون قريبين من الجمهور، وهذا ما نحرص عليه في أي خطط توسع جديدة».

وأضاف أن أداء تسعة أشهر الأولى من العام الجاري يُعدّ قياسياً وبأرقام هي الأعلى في تاريخ الشركة على الإطلاق، حيث بلغ صافي الربح 580 مليون دولار (2.12 مليار درهم) بنسبة نمو تتجاوز 15%، وسجلت مبيعات الوقود 11 ملياراً و700 مليون لتر، بينما قارب عدد المعاملات 200 مليون معاملة.

وأكد أن كل الأهداف التي وُضعت تم تحقيقها أيضاً، حيث وصل عدد محطات الخدمة إلى 980 محطة، منها 70 محطة خلال 2025 تمت إضافتها داخل الدولة، وستصل إلى 100 محطة جديدة بنهاية العام الجاري، وحالياً تبلغ حصتنا أكثر من 60% داخل السوق المحلية، كما تضاعف عدد المحطات في السعودية من 69 إلى 172 محطة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ضمن نموذج التشغيل الخفيف، في خطوة تعكس التوسع الذكي إقليمياً.

وتيرة النمو

قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، المهندس بدر اللمكي، إن «وتيرة النمو لدى أدنوك للتوزيع تركز على جانبين، الأول يخص خدمة الوقود والثاني يتعلق بالخدمات الأخرى غير المتعلقة بالوقود، مثل المطاعم والمحال المتنوعة، إلى جانب خدمة شحن السيارات الكهربائية وغسيل السيارات والعناية بها، إضافة إلى كثير من الخدمات الأخرى».