«HSBC» يدعم «طيران الإمارات» في شراء 6 طائرات «A350»

أعلن بنك «HSBC» تكليفه بتمويل شراء ست طائرات من طراز «إيرباص A350-900» لشركة طيران الإمارات، من خلال عقد تشغيل ياباني مع خيار الشراء (JOLCO)، إذ تم حتى هذه اللحظة تمويل خمس منها، ويجري العمل على استكمال تمويل الأخيرة، لتعود بذلك الناقلة إلى سوق التأجير التشغيلي الياباني بعد مرور ست سنوات.

وتأتي هذه الصفقة بأسعار جيدة وشروط فعالة، مع إتاحة الفرصة لشركة طيران الإمارات لتنويع مصادر تمويلها وقاعدة سيولتها النقدية، بما يتجاوز مصادر التمويل التقليدية. كما تعكس قدرة «HSBC» على ربط رأس المال العالمي بالطموح الإقليمي، مع الاعتماد على شراكة موثوقة تمتد 40 عاماً منذ بداية تأسيس الناقلة الجوية الإماراتية.

وبهذه المناسبة، استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الرئيس التنفيذي لمجموعة (HSBC) القابضة، جورج الحدّاري، للاحتفال بهذه الصفقة التي تقوم على أساس علاقة شراكة ونمو مشترك امتدت لأكثر من أربعين عاماً.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك «HSBC» الشرق الأوسط المحدود في الإمارات، محمد المرزوقي: «لطالما قام بنك (HSBC)، على مدى 40 عاماً الماضية، بدعم مسيرة (طيران الإمارات) منذ استلامها أول طائرة حتى وصولها إلى مكانتها الرائدة اليوم كواحدة من أهم الناقلات الجوية الرائدة عالمياً. ومن شأن صفقة التمويل الأخيرة هذه، أن تؤكد متانة العلاقة القائمة بيننا، وثقتنا المشتركة بأهمية قطاع الطيران في دولة الإمارات. ومع اقترابنا من الذكرى الـ80 لتأسيسنا في دولة الإمارات العام المقبل، فإننا نؤكد التزامنا الراسخ بربط الشركات المحلية الرائدة، مثل (طيران الإمارات) برأس المال والفرص العالمية».

ودخلت طائرة «إيرباص A350-900» إلى الخدمة في أسطول «طيران الإمارات» في نوفمبر 2024. ويتضمن التصميم الجديد لهذه الطائرة الحديثة والفعالة عريضة البدن، أحدث التقنيات والديناميكيات الهوائية والمواد خفيفة الوزن، ومحركات الجيل الأحدث التي توفر ميزة خفض استهلاك الوقود بنسبة 25%، وبالتالي تقليل تكاليف التشغيل وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتعاون بنك «HSBC» و«طيران الإمارات» على مدى العقود الأربعة الماضية في العديد من المشاريع الرائدة، بما في ذلك ترتيب أول صفقة صكوك مضمونة من قِبل وكالة ائتمان الصادرات، حيث اعتبرت هذه الصفقة في حينها، أكبر صفقة لإصدار السندات في أسواق رأس المال مدعومة من قبل وكالة ائتمان الصادرات في قطاع الطيران.