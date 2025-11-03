99.2 مليار درهم صفقات «أديبك» خلال 3 سنوات

واصل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» دوره الرائد عالمياً في تسريع وتيرة التقدم، وتعزيز القيمة وإيجاد الحلول المبتكرة، في ظل الترابط والتكامل بين الذكاء الاصطناعي والطاقة في صياغة مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطاقة العالمي.

ونجح «أديبك» خلال النسخ الثلاث الماضية في تحقيق صفقات تجارية وعوائد اقتصادية لقطاع الطاقة بقيمة تجاوزت 27 مليار دولار (99.2 مليار درهم) عبر مختلف القطاعات، ليواصل تأثيره الإيجابي في دفع مسيرة النمو وتعزيز التعاون عبر منظومة الطاقة العالمية.

وشهد «أديبك 2022» إبرام صفقات تجارية بقيمة 8.2 مليارات دولار بين الشركات المشاركة، بينما حقق «أديبك 2023» عوائد اقتصادية لقطاع الطاقة العالمي بلغت 8.8 مليارات دولار، إضافة إلى عوائد تزيد على 350 مليون دولار لعدد من القطاعات الاقتصادية في الإمارات، بينما أثمرت النسخة الـ40 من «أديبك 2024» تحقيق صفقات تجاوزت 10 مليارات دولار عبر مختلف القطاعات.

ورسخ معرض ومؤتمر «أديبك 2025» خلال مسيرته الممتدة لـ41 نسخة، مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في رسم وصياغة مستقبل الطاقة العالمي، وتعزيز مسار التحول في القطاع عبر الاستثمار والذكاء الاصطناعي والشراكات العالمية.

ويستضيف معرض ومؤتمر «أديبك» الذي تنطلق فعالياته اليوم في أبوظبي، أكثر من 2250 جهة عارضة، ضمن 17 قاعة عرض، ويضم أربع مناطق متخصصة تشمل الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي، وإزالة الكربون والقطاع البحري والخدمات اللوجستية، إلى جانب معرض جديد مخصّص للكيماويات والحلول منخفضة الكربون.

ويشارك في الحدث 30 جناحاً وطنياً من بينها أجنحة لأسواق ناشئة، تُسلط الضوء على فرص استثمارية جاهزة في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، بما يعكس أهمية الشراكة بين رؤوس الأموال العامة والخاصة في تعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن يستقطب معرض ومؤتمر «أديبك 2025» أكثر من 205 آلاف زائر من 172 دولة حول العالم، كما يتضمن 12 برنامجاً للمؤتمرات، وأكثر من 380 جلسة حوارية يشارك فيها أكثر من 1800 متحدث دولي. وأكد رئيس معرض ومؤتمر «أديبك 2025»، عبدالمنعم سيف الكندي، أن الدورة الجديدة من الحدث تنطلق تحت شعار «طاقة ذكية لتقدّم متسارع»، ما يعكس القناعة الراسخة بترابط قطاعي الطاقة والذكاء الاصطناعي، وأهمية تكاملهما في تعزيز وتيرة التقدم العالمي في ظل النمو السكاني، وظهور قوى اقتصادية جديدة، والتطور المتسارع للتقنيات الحديثة.

وقال الكندي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن برنامج مؤتمر «أديبك 2025» يركز على تحقيق هدفين رئيسين هما تعزيز مرونة أنظمة الطاقة الحالية، والاستثمار في الحلول الذكية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن الحدث سيستضيف على نحو غير مسبوق نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والقيادات العالمية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار، بما يرسخ مكانته منصة عالمية لتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود لضمان تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة.