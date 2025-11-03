تعاونية الاتحاد تفتح فرعها الـ 30 في جميرا الدائرية

أعلنت تعاونية الاتحاد عن افتتاح فرعها الجديد الـ30 في منطقة جميرا الدائرية (JVC) بدبي، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتوسيع شبكة فروعها، وتقديم تجربة تسوق متكاملة تلبي احتياجات سكان الإمارة والمناطق السكنية الحديثة.

وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي، إن افتتاح فرع جميرا الدائرية يأتي ضمن استراتيجية التوسع الذكي التي تنتهجها التعاونية، والرامية إلى تعزيز وجودها في مختلف مناطق دبي، مشيراً إلى أن الفرع الجديد يمثل إضافة نوعية لسلسلة فروع التعاونية من حيث التصميم الحديث والخدمات المتكاملة التي يقدمها.