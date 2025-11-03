مواقع شبكية: نفاد 94% من الغرف الفندقية في دبي خلال نوفمبر

أظهرت بيانات مواقع شبكية متخصصة في الحجوزات الفندقية، تحقيق المنشآت الفندقية العاملة في دبي، معدلات إشغال عالية، خلال نوفمبر الجاري، الذي يشهد مجموعة من أهم المعارض الكبرى، مشيرة إلى نفاد أكثر من 94% من الغرف الفندقية المعروضة على موقعها، في وقت سجلت فيه الفنادق من فئة خمس نجوم أعلى معدل حجوزات، خصوصاً الشاطئية أو التي تقع في مناطق حيوية.

ووفقاً لبيانات شركات حجز إلكتروني، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، سجلت سبع مناطق حجوزات مرتفعة طوال نوفمبر الجاري، في وقت نفد فيه جزء كبير من الغرف المتاحة على موقع الحجز في مناطق «وسط دبي»، و«جميرا بيتش ريزيدنس»، و«نخلة جميرا»، و«شارع الشيخ زايد»، و«مرسى دبي»، و«البرشاء». وأظهرت البيانات نفاد نسبة تراوح بين 95 و97% في هذه المناطق.

واحتفظت الفنادق الشاطئية، بما في ذلك المطلة على الساحل، والمنشآت الفاخرة من فئة خمس نجوم، بأعلى معدل للطلب، مع نفاد الجزء الأكبر من الغرف المتاحة بنسبة بلغت 97%، فيما سجلت الشقق الفندقية بدورها معدلات طلب مرتفعة خلال الفترة المشار إليها.

وتشمل هذه البيانات، الغرف الفندقية المتاحة على منصات هذه المواقع الشبكية حصراً، ولا تعني بالضرورة إجمالي السعة الفندقية في الإمارة، أو تلك الغرف التي يتم بيعها وتسويقها عبر قنوات إلكترونية أخرى، أو من خلال الحجز المباشر.

إلى ذلك، جدولت شركات الطيران نحو 5.3 ملايين مقعد في مطار دبي الدولي (10.6 ملايين مقعد في الاتجاهين) خلال نوفمبر الجاري، بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتصدر بذلك «دبي الدولي» قائمة أكبر مطارات العالم من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية، وفي مؤشر الإجمالي (السعة على الرحلات الدولية والمحلية معاً)، ليتفوق بذلك على نظيره الأميركي «هارتسفيلد أتلانتا».

ويأتي هذا الزخم في الطلب على دبي في موسم سياحة الترفيه والأعمال معاً، إذ تستضيف الإمارة خلال نوفمبر الجاري معارض وفعاليات كبرى، مثل معرض دبي للطيران في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر، ومعرض الخمسة الكبار في الفترة بين 24 و27 نوفمبر، ومعرض غلفود للتصنيع في الفترة بين الرابع والسادس من نوفمبر، ومنتدى دبي للمستقبل، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومؤسسات تصميم المستقبل يومي 18 و19 نوفمبر في «متحف المستقبل»، ومجموعة أخرى من المعارض والمؤتمرات المهمة.

وكان مديرون وعاملون في قطاع الفنادق والسياحة، قالوا لـ«الإمارات اليوم»، في وقت سابق، إن دبي تشهد موسماً سياحياً نشطاً في الربع الأخير من العام الجاري، وتتجه إلى تحقيق عام قياسي في مختلف المؤشرات، لافتين إلى أن حركة الحجوزات المستقبلية المؤكدة للربع الأخير من هذا العام أعلى بنسب تصل إلى 30%، مقارنة بالعام الماضي، موضحين أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، مع أداء قوي ومتنامٍ برؤية تستند إلى التنوع والابتكار والاستثمار المستمر في البنية التحتية والفعاليات العالمية.

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أخيراً عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وعدد الزوار الدوليين، حيث أظهرت نجاح الإمارة في استقطاب 13.95 مليون سائح دولي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 13.29 مليون سائح في الفترة ذاتها من عام 2024، بنمو نسبته نحو 5%.

