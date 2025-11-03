«أدنيك» تستضيف فعاليتين عالميتين في أبوظبي ولندن

أعلنت مجموعة أدنيك التابعة لشركة «مدن»، جاهزيتها الكاملة واستعدادها لإبراز مكانتها الدولية، من خلال استضافة اثنتين من أكبر الفعاليات العالمية في وقت واحد، وذلك في مركز أدنيك أبوظبي وإكسل لندن من الثالث إلى السادس نوفمبر المقبل.

وتستضيف المجموعة خلال هذه الفترة معرض ومؤتمر «أديبك 2025» في مركز أدنيك أبوظبي، ومعرض سوق السفر العالمي (WTM 2025) في مركز أكسل لندن، ما يعزز مكانة مجموعة أدنيك كمجموعة عالمية رائدة في قطاع سياحة الأعمال والترفيه، وبالأخص في مجال إدارة الوجهات وتنظيم الفعاليات.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، حميد مطر الظاهري: «يشكل (أديبك 2025) وسوق السفر العالمي 2025 إنجازين استثنائيين من الناحية التنظيمية، كما يمثّلان منصتين عالميتين تتجاوزان الحدود الجغرافية، ومن خلال هذه الفعاليات التحويلية تواصل مجموعة أدنيك دورها المحوري في تعزيز الروابط التجارية الدولية، ودفع عجلة الابتكار في مختلف القطاعات».

ويستضيف مركز أدنيك أبوظبي فعاليات أديبك 2025 من الثالث إلى السادس من نوفمبر، بمشاركة أكثر من 205 آلاف زائر من قادة القطاع وصنّاع القرار، والمبتكرين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث يُعدّ «أديبك» أحد أكبر المعارض والمؤتمرات المتخصصة في قطاع الطاقة عالمياً، حيث يسهم في صياغة مستقبل الصناعة من خلال جلساته ومشاركاته المتنوعة، بمشاركة أكثر من 2000 عارض وعدد من الأجنحة الوطنية والمناطق المتخصصة.

وفي الوقت ذاته، يستضيف مركز إكسل لندن من الرابع إلى السادس من نوفمبر فعاليات سوق السفر العالمي (WTM 2025)، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في صناعة السفر والسياحة، بمشاركة أكثر من 46 ألف مشارك من 180 دولة. وعلى مدى عقود، لعب المعرض دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل قطاع السياحة العالمي.