«مؤسسات الصيرفة» تشارك في ندوة حول «العملات الرقمية»

شاركت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل في ندوة التوعية حول العملات الرقمية وتدفقات المدفوعات عبر الحدود، التي نظمها بنك حبيب المحدود، بالتعاون مع شركة بنك حبيب المحدود للصرافة بمدينة كراتشي. وجمع الحدث نخبة من خبراء القطاع المالي لمناقشة التطورات المتسارعة في عالم العملات الرقمية.

وشارك رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الصيرفة والتحويل المالي ورئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات للاستثمار، أسامة آل رحمة، في جلسة حوارية بعنوان «العملات الرقمية ومستقبل المدفوعات العابرة للحدود».

وأكد آل رحمة خلال مداخلته أن العملات الرقمية للبنوك المركزية تمتلك مقومات تغيير منظومة التحويلات المالية العالمية، من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة والشمول المالي. وأضاف: «من خلال تبنّي وسائل الدفع الرقمية الحديثة، يمكننا تسريع وتيرة الشمول المالي مع الحفاظ على الثقة والالتزام بالمعايير. وتُجسّد تجربة دولة الإمارات مثالاً على التعاون البنّاء بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات التقنية المالية، بما يحقق نتائج ملموسة للمستهلكين والاقتصادات».